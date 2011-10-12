Григорий Мельничук
На сайте с 31 августа 2011
опять наполеоновские планы. на метрофоруме есть целая тема о рисовании "схем будущего", надо и Федоренко показать.
ключевая фраза "однако сроки начала работ пока не определены":)
по сути: Левобережная линия не нужна, нужна тотальная модернизация левобережных трамваев в мини-метро.
Подольско-Воскресенскую линию строить не начали, там нужно более 5 лет, а это много. С точки зрения пиара лучше открывать по станции в год в простых местах - как будет с ВДНХ зимой. Страшно им, что начнут длительное строительство, все раскопают, будут их все хаять, а тут к выборам не успеют, проиграют - и все плюшки получит их конкурент-приемник. Так случилось с метро на Демиевку, что Черновецкий по сути кашу заварил, а пока строили, его и поперли по факту. а ПВЛ - это ж еще дольше, страшно...
Левобережная линия не нужна? Ну ты, парень, выдал.
Ты немного не учел пол миллиона жителей, живущих как раз на территории этой линии. Основные пробки на выездах с левого берега и станции метро Лесная, Петровка, Оболонь, Черниговская, Дарница, Левобережка, заполняются именно этими людьми, опаздывающими на учебу, работу и т.д.
Скоростной трамвай к чертям никому не нужен. Он уже был на Троещине - его убрали, из-за того, что никто им не пользовался.
Все ждут метро и уже давно.
GPS есть на всем транспорте. А что новые троллейбусы будут - это да. должно быть. кстати, первый из новых уже в Киеве, но не на маршрутам;)
а вообще -когда уже за трамваи возьмутся