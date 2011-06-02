Домер Гонзов
На сайте с 18 февраля 2008
мтсом попахивает...
скоро по отпечатку пальца будем входить)
как же я радовался, когда только запустили западную часть арбатско-покровской. 12 минут до кольца, мало народу, пустой поезд, то есть все привилегии столичной подземки.
но радость была недолгой, вплоть до момента, пока не "подключили" участок строгино-митино... теперь вот и парк-победы собираются превратить в пересадочный пункт. я против этого плана. городу нужны альтернативные методы решения транспортного коллапса.
дело в том, что в агентстве на даты с 7-10мая, именно те которые нам подходили, цены были заметно выше и совершенно неудобные даты либо с 6-8 мая, либо 7-по 9, либо с 7 по 13 итп, конкретно этих дат, к сожалению, не было.
а так, безусловно, спору нет, что можно и дешевле, все дело в датах.
спасибо)
вот прикол то будет, если на одном из участков будет гореть стрелка в одну сторону, а на другом - в другую. иван иваныч потом скажет: "ну с кем не бывает?... перепутал". к сожалению, в нашей стране, по-прежнему, две проблемы - дураки и дороги.
ждем срочного заявления о замене полотна трассы нано-асфальтом, и предложения о закладке нано-бордюров от иры "бордюр".
идея отличная, главное, что остается сделать - это усвоить строителям, что грунтовая площадка с галькой и железными щитами, как это обычно бывает, не является баскетбольной, как они обычно делают.
или, самое классное, что им удается - это совмещение всех игровых видов спорта на асфальте или грунте, которое не отвечает ни каким тех требованиям. все вокруг железное и нестандартного размера. именно поэтому, многие из спортивных объектов - пустует или используется для распития алкоядных коктейлей местной детворой.
к сожалению, в кофеине вот пока не знают, что за чекин положено налить... проверено часом ранее...
о, боги!!! вы - убоги!
круглосуточные шашлычники от самого крылатского до филевского парка покоя не дают, и ладно бы, с "европейским лоском"....ан нет!