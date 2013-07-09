соня
На сайте с 19 февраля 2008
Почему никто не обращает внимание на круги, которые как раз и являются границами этих зон. К примеру, зона неконцептуального искусства подчеркивает нехватку неконцептуального искусства в Этажах, а не наоборот. Ну и так далее.
А почему человечки все мужчины?
ural kanul v letu (
moskovskuyu
mogno ssilku pogaluista
ой ой подождите-ка, это в Питере что ли?
a cedra limona eto koro4ka?
а на водяной бане это как?
a vi slu4aino ne znaete pro 1442 i 1440 ? a to oni vo vsem 4to ya em – yogurti!
Приготовить водяную баню просто; поставьте форму, в которой готовится блюдо, в кастрюлю большего размера и заполните ее частично кипящей водой. Кастрюля должна был. достаточно большой, чтобы в нее вошла форма с кремом и вдобавок со всех сторон осталось еще несколько сантиметров. Для этого идеально подходит большой противень с бортами или форма для запекания.
Сосуд с кипящей водой, внутрь которого помещается сосуд меньшего размера, содержимое которого будет готовиться без непосредственного контакта с огнем.
ну цедра – это внешняя, тонкая цветная кожица лимона, т.е. не вся корка
йогурты нельзя есть, особенно данон
ждём…
Снесли и сделали парковку, а говорилось вроде что-то о торговом центре
и почему один голый?
Здорово!)
Остроумно, не пошло и с намеком))
Кстати, получается своеобразная реклама мест и событий в этих местах произошедших, по крайней мере я бы, увидев такой указатель, первым делом полезла бы в интернет выяснять в чем тут дело
SONYNPONY, а мне почему-то сразу показалось, что круги нарисованы для привлечения внимания - вряд ли так уж много пешеходов, которые обращают внимание на то, что развешено по столбам...
У вас некторая ошибка. Кинфолк будет продваться в другом Циферблате - на Тверской. вот здесь: https://www.facebook.com/tovarytovary
https://www.facebook.com/ZiferPushkin