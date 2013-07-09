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С

соня

На сайте с 19 февраля 2008

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Американский журнал Kinfolk перевели на русский

У вас некторая ошибка. Кинфолк будет продваться в другом Циферблате - на Тверской. вот здесь: https://www.facebook.com/tovarytovary

https://www.facebook.com/ZiferPushkin

В Петербурге появились партизанские знаки

Почему никто не обращает внимание на круги, которые как раз и являются границами этих зон. К примеру, зона неконцептуального искусства подчеркивает нехватку неконцептуального искусства в Этажах, а не наоборот. Ну и так далее.

Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?

А почему человечки все мужчины?

На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы

ural kanul v letu (

BONGO – BONG в Киеве!!!

moskovskuyu

BONGO – BONG в Киеве!!!

mogno ssilku pogaluista

Рестобар суп вино

ой ой подождите-ка, это в Питере что ли?

Panna cotta

a cedra limona eto koro4ka?

Madeleines

а на водяной бане это как?

Маркировка E nnn на продуктах питания

a vi slu4aino ne znaete pro 1442 i 1440 ? a to oni vo vsem 4to ya em – yogurti!

Madeleines

Приготовить водяную баню просто; поставьте форму, в которой готовится блюдо, в кастрюлю большего размера и заполните ее частично кипящей водой. Кастрюля должна был. достаточно большой, чтобы в нее вошла форма с кремом и вдобавок со всех сторон осталось еще несколько сантиметров. Для этого идеально подходит большой противень с бортами или форма для запекания.

Сосуд с кипящей водой, внутрь которого помещается сосуд меньшего размера, содержимое которого будет готовиться без непосредственного контакта с огнем.

Panna cotta

ну цедра – это внешняя, тонкая цветная кожица лимона, т.е. не вся корка

Маркировка E nnn на продуктах питания

йогурты нельзя есть, особенно данон

Рестобар суп вино

ждём…

На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы

Снесли и сделали парковку, а говорилось вроде что-то о торговом центре

Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?

и почему один голый?

В Петербурге появились партизанские знаки

Здорово!)
Остроумно, не пошло и с намеком))
Кстати, получается своеобразная реклама мест и событий в этих местах произошедших, по крайней мере я бы, увидев такой указатель, первым делом полезла бы в интернет выяснять в чем тут дело

SONYNPONY, а мне почему-то сразу показалось, что круги нарисованы для привлечения внимания - вряд ли так уж много пешеходов, которые обращают внимание на то, что развешено по столбам...

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