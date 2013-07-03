Гая Марина Гарбарук
На сайте с 20 января 2012
Отличный травматолог! А вы, Миша-гематолог, на вес золота тоже - я себе так гематолога и не нашла, когда надо было)
Euronews снял ролик о московском метро
Удивительное дело. Понятно, что основные траты - рекламное время показа на ЕН, но такая картинка скучная, грустная. и людей снимали не "молодые, красивые лица", а плохо одетых грустнолицых москвичей и гостей города.
В московских парках будут показывать кино
Я ну оооочень люблю Музеон, надеюсь, там сделают классную программу.
ФМС выявила иностранных музыкантов-нелегалов
о этот фарс безумно смешон))
Москва: справедливая цена аренды квартир
34 + коммунальные - средненькая двушка на проспекте мира кольцевой без мебели. кстати ищу в этом же районе другую, можно с "более лучшим" ремонтом, можно однушку.
Русско-московский разговорник
но невоспроизводимо почти :)
Русско-московский разговорник
"И если по-английски говорит большинство москвичей" - ооооочень большое допущение
Неприлично смешно)