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ГМ

Гая Марина Гарбарук

На сайте с 20 января 2012

Комментарии11Темы1Посты4
Коротко0
Русско-московский разговорник

Неприлично смешно)

Отличный травматолог! А вы, Миша-гематолог, на вес золота тоже - я себе так гематолога и не нашла, когда надо было)

Для Москвы разработали новый дизайн уличной навигации

блевота

Euronews снял ролик о московском метро

Удивительное дело. Понятно, что основные траты - рекламное время показа на ЕН, но такая картинка скучная, грустная. и людей снимали не "молодые, красивые лица", а плохо одетых грустнолицых москвичей и гостей города.

Студия Артемия Лебедева разработала концепт уличной навигации

Очень круто.

В московских парках будут показывать кино

Я ну оооочень люблю Музеон, надеюсь, там сделают классную программу.

Культурная эволюция: Новое образование в Москве

крутой пост

ФМС выявила иностранных музыкантов-нелегалов

о этот фарс безумно смешон))

Москва: справедливая цена аренды квартир

34 + коммунальные - средненькая двушка на проспекте мира кольцевой без мебели. кстати ищу в этом же районе другую, можно с "более лучшим" ремонтом, можно однушку.

Русско-московский разговорник

но невоспроизводимо почти :)

Русско-московский разговорник

"И если по-английски говорит большинство москвичей" - ооооочень большое допущение