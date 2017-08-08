Александр Смотров
На сайте с 23 января 2012
Интересна самоидентификация героя - до активного начала терапии и операций он был как бы гетеросексуален и направлял своё внимание на женщин (хотя со стороны это могло выглядеть как лесбиянство). Теперь же он как будто стал гомосексуален (любимый человек - мужчина?). Я не к тому говорю, чтобы придраться или посмеяться, просто интересен механизм влечения и отношений в данных ситуациях.
Ну и, конечно, глупости пишут выше те, кто считает, что секс возможен только одним "дедовским" способом, поэтому FtM якобы ничего не остается кроме того, как использовать свои прежние половые органы - если люди любят друг друга, найдется множество способов.
"соседний город" называется Лосино-Петровский, а не Лосино-Петровск. Я там родился и там живут мои родные, так что знаю, что говорю. Поправьте, пожалуйста.
Жаль, что за бортом материала остался очень важный и интересный аспект работы, как летние командировки-"вахты" в Сочи, где, с одной стороны, работать еще тяжелее, чем в Москве, с другой - есть возможность отдохнуть.
И вот еще байка-быль, которую мне когда-то рассказала коллега, проработавшая в пуле много лет:
"Если видишь туалет - сходи, неизвестно, когда еще будет туалет. Если видишь еду - съешь, неизвестно, когда еще будет еда. Если видишь воду - не пей, неизвестно, когда еще будет туалет". Всё так.
А соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в марте 2014 года (политическая часть) и в июне 2014 года (экономическая часть), а не в сентябре...
В общем, учите матчасть, как говорится...
Саудовский король умер в январе, а не на этой неделе
А картинка из статьи про интервью шведского сексолога!
Вспоминаю, как 31 августа 2013 года стоял утром на мостике, где обычно целуются с видом на Майдан, была тишь-гладь, божья благодать, потом еще целый день гуляли по городу (включая места из перечисленных трех маршрутов). Кто бы мог подумать, что через три месяца там начнется такое... Но этот путеводитель лишь наводит на мысль о том, что стоит всё-таки вернуться, если/когда там немножко всё успокоится.
PS в Британии НЕТ палаты представителей. Это вы с Америкой перепутали
Интересно, откуда такая инфа про Лондон. Сколько живу и езжу в метро каждый день, ни разу не слышал. Где слышал классику, так это в Мюнхене, и ещё подумал: вот бы в Лондоне или в Москве тоже такое запустить.
Что в Лондоне есть в избытке, так это музыканты на станциях на специально отведённых местах-"сценах", где они легально зарабатывают мелочь от прохожих. Это действительно есть.
+1 к тремпелям в значении "плечики". Так говорят в Воронеже, Белгороде и прилегающих областях
мультифора и свороток - это общесибирские, Томск тоже так говорит, например
в Краснодаре "шкодный" значит то же, что и "козный" в Красноярске
Омск - зона сводобная от "мультифоры". Все мои знакомые слышат это впервые..
ru.wikipedia.org/wiki/Бисексуальность ?)
кстати, может, я что-то пропустила, но где сказано, что любимый человек героя - мужчина?
А я, наоборот, поняла, что любимый человек - женщина. Но там, вроде про это ниче нет.
А где модели-мужчины?