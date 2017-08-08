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Александр Смотров

На сайте с 23 января 2012

Комментарии35
Темы0
Посты1
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Плюс-сайз-модели

А где модели-мужчины?

Как я сменил пол в Москве

Интересна самоидентификация героя - до активного начала терапии и операций он был как бы гетеросексуален и направлял своё внимание на женщин (хотя со стороны это могло выглядеть как лесбиянство). Теперь же он как будто стал гомосексуален (любимый человек - мужчина?). Я не к тому говорю, чтобы придраться или посмеяться, просто интересен механизм влечения и отношений в данных ситуациях.

Ну и, конечно, глупости пишут выше те, кто считает, что секс возможен только одним "дедовским" способом, поэтому FtM якобы ничего не остается кроме того, как использовать свои прежние половые органы - если люди любят друг друга, найдется множество способов.

Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцев

"соседний город" называется Лосино-Петровский, а не Лосино-Петровск. Я там родился и там живут мои родные, так что знаю, что говорю. Поправьте, пожалуйста.

Журналист кремлёвского пула

Жаль, что за бортом материала остался очень важный и интересный аспект работы, как летние командировки-"вахты" в Сочи, где, с одной стороны, работать еще тяжелее, чем в Москве, с другой - есть возможность отдохнуть.

И вот еще байка-быль, которую мне когда-то рассказала коллега, проработавшая в пуле много лет:

"Если видишь туалет - сходи, неизвестно, когда еще будет туалет. Если видишь еду - съешь, неизвестно, когда еще будет еда. Если видишь воду - не пей, неизвестно, когда еще будет туалет". Всё так.

Как себя ведут валюты в трудных ситуациях

А соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в марте 2014 года (политическая часть) и в июне 2014 года (экономическая часть), а не в сентябре...

В общем, учите матчасть, как говорится...

Как себя ведут валюты в трудных ситуациях

Саудовский король умер в январе, а не на этой неделе

Как датских школьников учат сексуальной грамотности

А картинка из статьи про интервью шведского сексолога!

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву

Вспоминаю, как 31 августа 2013 года стоял утром на мостике, где обычно целуются с видом на Майдан, была тишь-гладь, божья благодать, потом еще целый день гуляли по городу (включая места из перечисленных трех маршрутов). Кто бы мог подумать, что через три месяца там начнется такое... Но этот путеводитель лишь наводит на мысль о том, что стоит всё-таки вернуться, если/когда там немножко всё успокоится.

PS в Британии НЕТ палаты представителей. Это вы с Америкой перепутали

Какая музыка звучит в метро Пекина, Нью-Йорка, Брюсселя

Интересно, откуда такая инфа про Лондон. Сколько живу и езжу в метро каждый день, ни разу не слышал. Где слышал классику, так это в Мюнхене, и ещё подумал: вот бы в Лондоне или в Москве тоже такое запустить.

Что в Лондоне есть в избытке, так это музыканты на станциях на специально отведённых местах-"сценах", где они легально зарабатывают мелочь от прохожих. Это действительно есть.

На каком языке говорит Россия

+1 к тремпелям в значении "плечики". Так говорят в Воронеже, Белгороде и прилегающих областях

мультифора и свороток - это общесибирские, Томск тоже так говорит, например

в Краснодаре "шкодный" значит то же, что и "козный" в Красноярске

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
комментарий удалён
На каком языке говорит Россия

Омск - зона сводобная от "мультифоры". Все мои знакомые слышат это впервые..

Как я сменил пол в Москве

ru.wikipedia.org/wiki/Бисексуальность ?)

Как я сменил пол в Москве

кстати, может, я что-то пропустила, но где сказано, что любимый человек героя - мужчина?

Как я сменил пол в Москве

А я, наоборот, поняла, что любимый человек - женщина. Но там, вроде про это ниче нет.

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