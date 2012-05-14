Мария Миготина
На сайте с 19 апреля 2012
качество оставляет желать лучшего...
Главное - начало положено. В процессе рождаются всегда идеи лучше новее, шлифуется команда и тщательнее подбираются материалы. А про украинский язык - так может весь глянец тогда переведем? Они не первые и не последние. Да и где журналистов брать толково пишущих ридною мовою?
год назад я увидела 8мое чудо света! на борту авиалиний МАУ вес главной стюардессы превышал 100 кг. Она еле проходила бочком по проходу. Мало того, ее манеры и поведение, скорее напоминали работницу сизо, нежели обслуживающий персонал))
что и говорить, в нашей стране, любые правила существуют только для того, чтобы их нарушать!
Мария, это случайно не в Борисполе было?! Такую же картину я наблюдала там, рейс был в Египет. А еще как-то странно получается: требования языка выше среднего. а когда что-то объявляют, с дикцией печально, а произношение - просто жуть!
Главное-таки знание языка и терминологии, произношение вторично.
Завтра пройдет тематический флешмоб на Софиевской площади в 13:00 :
https://www.facebook.com/events/383764978334167/