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СН

Светлана Нидзвецкая

На сайте с 20 мая 2012

Комментарии8Темы1Посты17
Коротко0
Взгляд со стороны: Западные СМИ — о событиях на Украине

Да, так и есть.

Есть вопрос: Почему на вокзале не хватает двух путей?

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%EA%EE%EB%E5%FF

Утро в городе: 17 января

Классс)

В «М17» открывается выставка фотографий The Beatles

тут, скорее, историческая ценность фото + это ведь только 4 из 50)

В Лавре кассы заменят терминалами

Официально, вход за посещение - 3 гривны. Вопрос о соблюдении задекларированных цен - уже, скорее, к Лавре

В Лавре кассы заменят терминалами

Речь идет о 3 гривнах непосредственно за вход на территорию заповедника. Цены на посещение заповедника с экскурсиями - другие. За билет "с осмотром экспозиций и предоставлением экскурсионных услуг - 50 гривен со взрослого, а 25 - со студентов, школьников и пенсионеров.

В Лавре кассы заменят терминалами

Спасибо

В «М17» открывается выставка фотографий The Beatles

я говорю исходя из того, что увидел непосредственно на выставке в М17.