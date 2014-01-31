СН
Светлана Нидзвецкая
На сайте с 20 мая 2012
Утро в городе: 17 января
Классс)
В «М17» открывается выставка фотографий The Beatles
тут, скорее, историческая ценность фото + это ведь только 4 из 50)
В Лавре кассы заменят терминалами
Официально, вход за посещение - 3 гривны. Вопрос о соблюдении задекларированных цен - уже, скорее, к Лавре
В Лавре кассы заменят терминалами
Речь идет о 3 гривнах непосредственно за вход на территорию заповедника. Цены на посещение заповедника с экскурсиями - другие. За билет "с осмотром экспозиций и предоставлением экскурсионных услуг - 50 гривен со взрослого, а 25 - со студентов, школьников и пенсионеров.
В «М17» открывается выставка фотографий The Beatles
я говорю исходя из того, что увидел непосредственно на выставке в М17.
Да, так и есть.