Masha Tsitsurskaya
На сайте с 5 июня 2012
такая интересная тема, хочется более подробный материал по ней
так и раньше единый билет был
ну то есть, можно было столько всего интересного раскрыть. даже про пса на площади революции (как минимум) и про сами станции, а тут какой-то обзор достопримечательностей и к тому же очень глупо сделанный
отвратительно
Сейчас там свои билеты - "тёплые ламповые", т.е. бумажные и с магнитной лентой )
И у меня бигль. И я считаю, что это одно из немногих верных утверждений в статье))) Все известные мне бигли очень хорошо обучаемы и более того, у них глаза горят, когда их учишь. Просто они быстро начинают соображать, как что работает и начинают выстраивать свои правила и даже манипулировать хозяином. Многие путают обучаемость и подчинение. Бигль поставит свои интересы выше хозяйских, но тут уже начинаются тонкости отношений собаки и хозяина. Им нужно много внимания и вожак, тогда будет шикарный пес, самый лучший, преданный, умный, ласковый и подчиняться даже будет (иногда)) Личность. В общем, они не собаки, а котопсы)
Бигли — умные собаки и обучаются быстро.
хахахахахаха
(простите, у меня тоже бигль)