Irina Korneevskaya
На сайте с 15 августа 2009
Когда соседи делают это громко
по части ночи я бы согласился, по части дня, если бы ко мне пришли с таким отношением, спустил бы с лестницы.
На сайте с 15 августа 2009
по части ночи я бы согласился, по части дня, если бы ко мне пришли с таким отношением, спустил бы с лестницы.
Острая тема! Зарегистрировалась, чтобы прокомментировать. Мои соседи, кроме того, делают это в разное время дня и ночи, слышимость адская, к тому же у меня маленький ребенок, которого этот ор будил.
Однажды мы вызвали полицию, потому что начинали уже подумывать, что вдруг с ней там что-то плохое творят. Полицейский вошел, извините, в положение, сходил, провел беседу, вернулся к нам и рассказал все, что выяснил о соседке (не знаю, почему). Но это не помогло. Потом я долго ждала, когда она отметится в группе дома Вк, где была специальная ветка про "Дорогие соседи, давайте знакомиться", и написала ей личное сообщение, что если я и мой ребенок еще раз проснемся ночью от гитарных переборов, мужских дебатов, криков страсти и прочего, то я приду к ней в гости в 6 утра, это для меня совсем не сложно, потому что именно в это время просыпается мй ребенок и именно поэтому мне так важно спать ночью. Странно, но помогло! Она извинилась, выразила сожаление, о том, что судьба вот так свела нас — меня, молодую мать, и ее, беззаботную студентку. Теперь даже немного неловко, вдруг она несчастлива, сдерживая свою страсть.