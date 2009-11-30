Elisabeth
На сайте с 28 февраля 2008
какао надо перед подачей посыпать, тогда ничего не расползется:)
конечная Т не читается, поэтому бон апети:)
в гастрономе был похожий, только там была красивее сервировка, слоями в стаканах) ну да там еще огурец был насколько я помню. и ананас лчше свежий)
мм. вообще-то стакан всегда был 250 грамм. если уж 200, то это не стакан, что вы путаете:)
делала араньше в сливочном соусе
лосось в укропе(кубики)обжаривала на сковородке с каждой стороны до золотистости, потом сливки добавляла. и немного уваривала. было очень вкусно и кра-си-во
а какой диаметр у стеклянных плошек?:)
обожаю песто, это почти наркотик в блюдах, хочется скушать еще и еще:)
а у меня аист такой синенький:))
но он уже очень давно в бездействии)
а из этих только Wasabi 3 понравился у всех остальных рамы какието опасные
че кони то почти одни?!