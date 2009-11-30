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Elisabeth

На сайте с 28 февраля 2008

Комментарии22
Темы0
Посты2
Коротко0
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

че кони то почти одни?!

Я хочу Тирамису!

какао надо перед подачей посыпать, тогда ничего не расползется:)

Шашлык

конечная Т не читается, поэтому бон апети:)

Салат «Наслаждение»

в гастрономе был похожий, только там была красивее сервировка, слоями в стаканах) ну да там еще огурец был насколько я помню. и ананас лчше свежий)

Faster, better, ginger. ginger cookies

мм. вообще-то стакан всегда был 250 грамм. если уж 200, то это не стакан, что вы путаете:)

Быстрая воскресная паста

делала араньше в сливочном соусе
лосось в укропе(кубики)обжаривала на сковородке с каждой стороны до золотистости, потом сливки добавляла. и немного уваривала. было очень вкусно и кра-си-во

Крамбль из ягод со взбитыми сливками

а какой диаметр у стеклянных плошек?:)

Песто престо!

обожаю песто, это почти наркотик в блюдах, хочется скушать еще и еще:)

Круизные лайнеры с педалями

а у меня аист такой синенький:))

но он уже очень давно в бездействии)

а из этих только Wasabi 3 понравился у всех остальных рамы какието опасные

Faster, better, ginger. ginger cookies

возможно