Лена Кончаловская
На сайте с 13 ноября 2012
Странно , что нет Meat Pointa на Большой Никитской
Господи, все это на 38 метрах?! Браво! Браво!
купальники Yauza на самом деле очень ничего, и это скорее всего не модель такая, а фотограф криворукий
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304813876322304&set=pb.202262809910745.-2207520000.1373644227.&type=3&theater
очень невкусное и дорогое место. Все как всегда.
все очень здорово, правда, но ребят, 300 рублей за протертые помидоры? 10 баксов? Ну, сколько можно
Это так по - русски: обязательно вставить "но".
" Хорошо, НО вот тут подправить", " Он человек хороший, НО пьет" итд итп
Красивая квартира, все гармонично вполне. Многие тут писали о количестве денег и возможностей. Поверьте, большинство людей с деньгами не обладают ни каплей вкуса, а здесь все - таки, согласитесь, в таком обвинить нельзя. По мне так отличня квартира, не предел моих мечтаний, но очень достойно. Извинитие, но 70м это не так уж и много, а тут очень правильно расчитано и использовано пространство.
В конце концов меня интересует одно - большинство из вас живут в дурацких двушках в новостройках или пятиэтажках на окраинах Москвы. Если вам всем дать одинаковое количество денег на ремонт, что у вас то получится
Ох, а как она пляшет по выходным в симачеве! Прекрасная женщина
да ну, в топку
какие волосы!
"Поверьте, большинство людей с деньгами не обладают ни каплей вкуса, а здесь все - таки, согласитесь, в таком обвинить нельзя."
С тем, что пластиковые прозрачные стулья с гранитной столешницей - комильфо сочетание?)))
И с тем что прихожая вымощена "плиткой как в парижском метро" (очень смеялся над этой пафосной характеристикой). Да, это ж так стильно - как в метро))
"В конце концов меня интересует одно - большинство из вас живут в дурацких двушках в новостройках или пятиэтажках на окраинах Москвы" - у меня есть квартира, Реально в Москве есть квартира. Прикиньте, в Москве есть квартира. Мой адрес простой - жопа мира
как скучно, ей богу
Ну может не самое лучше сочетание, но оно не ужасное. Это именно тот случай, когда неидеально и небезупречно не значит плохо.
Опять же если кто-то любит Париж и хочет так себе о нём напомнить, почему нет? Да, простовато, но опять же не ужасно.
Лена, может Вы нас развеселите?))
а собственно, Лена нас уже изрядно развеселила - до гомерического хохота.
веселить скучных мужчин удел гейш
надеюсь вы не подавились от гордости за свой очень "острый" комментарий
Один из лучших комментов на Виллэдже!
А сколько это должно стоить в Москве?
Вероятно вы не совсем знакомы с ценообразованием.
извините, но даже в лучшем, на мой взгляд, ресторане в Москве - в Рагу, гаспаччо с мороженым из авокадо стоит 250 р. Но суть не в этом, суть в том, что Zupperia - это забегаловка, по всей своей природе, и смешно платить десять долларов за суп в столовой, пусть даже хорошей.
В конце концов в ресторане " Пушкин" куриная лапша стоит 290 р.
в Meat Point не шаурма, а кюфта
Дико 90-е