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ЛК

Лена Кончаловская

На сайте с 13 ноября 2012

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Как работают в Coca-Cola Hellenic

Дико 90-е

Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы

Странно , что нет Meat Pointa на Большой Никитской 

Квартира недели (Москва)

Господи, все это на 38 метрах?! Браво! Браво!

Вещи недели: 8 купальников

купальники Yauza на самом деле очень ничего, и это скорее всего не модель такая, а фотограф криворукий

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304813876322304&set=pb.202262809910745.-2207520000.1373644227.&type=3&theater

Новое место: «Любимое место 22.13» — закрылось

очень невкусное и дорогое место. Все как всегда. 

Новое место: Кафе Zupperia

все очень здорово, правда, но ребят, 300 рублей за протертые помидоры? 10 баксов? Ну, сколько можно

Квартира недели (Москва)

Это так по - русски: обязательно вставить "но".
" Хорошо, НО вот тут подправить", " Он человек хороший, НО пьет" итд итп
Красивая квартира, все гармонично вполне. Многие тут писали о количестве денег и возможностей. Поверьте, большинство людей с деньгами не обладают ни каплей вкуса, а здесь все - таки, согласитесь, в таком обвинить нельзя. По мне так отличня квартира, не предел моих мечтаний, но очень достойно. Извинитие, но 70м это не так уж и много, а тут очень правильно расчитано и использовано пространство.
В конце концов меня интересует одно - большинство из вас живут в дурацких двушках в новостройках или пятиэтажках на окраинах Москвы. Если вам всем дать одинаковое количество денег на ремонт, что у вас то получится

Внешний вид (Москва): Кэролайн Грир, фэшн-директор «Цветного»

Ох, а как она пляшет по выходным в симачеве! Прекрасная женщина

Уходит, но остаётся: Что изменил в Москве мэр Собянин

да ну, в топку

Вещи недели: 12 тёплых шапок

какие волосы!

Квартира недели (Москва)

"Поверьте, большинство людей с деньгами не обладают ни каплей вкуса, а здесь все - таки, согласитесь, в таком обвинить нельзя."

С тем, что пластиковые прозрачные стулья с гранитной столешницей - комильфо сочетание?)))

И с тем что прихожая вымощена "плиткой как в парижском метро" (очень смеялся над этой пафосной характеристикой). Да, это ж так стильно - как в метро))

Квартира недели (Москва)

"В конце концов меня интересует одно - большинство из вас живут в дурацких двушках в новостройках или пятиэтажках на окраинах Москвы" - у меня есть квартира, Реально в Москве есть квартира. Прикиньте, в Москве есть квартира. Мой адрес простой - жопа мира

Квартира недели (Москва)

как скучно, ей богу

Квартира недели (Москва)

Ну может не самое лучше сочетание, но оно не ужасное. Это именно тот случай, когда неидеально и небезупречно не значит плохо.

Опять же если кто-то любит Париж и хочет так себе о нём напомнить, почему нет? Да, простовато, но опять же не ужасно.

Квартира недели (Москва)

Лена, может Вы нас развеселите?))

Квартира недели (Москва)

а собственно, Лена нас уже изрядно развеселила - до гомерического хохота.

Квартира недели (Москва)

веселить скучных мужчин удел гейш

Квартира недели (Москва)

надеюсь вы не подавились от гордости за свой очень "острый" комментарий

Квартира недели (Москва)

Один из лучших комментов на Виллэдже!

Новое место: Кафе Zupperia

А сколько это должно стоить в Москве?

Вероятно вы не совсем знакомы с ценообразованием.

Новое место: Кафе Zupperia

 извините, но даже в лучшем, на мой взгляд, ресторане в Москве - в Рагу, гаспаччо с мороженым из авокадо стоит 250 р. Но суть не в этом, суть в том, что Zupperia - это забегаловка, по всей своей природе, и смешно платить десять долларов за суп в столовой, пусть даже хорошей.

В конце концов в ресторане " Пушкин" куриная лапша стоит 290 р.

Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы

в Meat Point не шаурма, а кюфта