Life .
На сайте с 26 октября 2007
Что ? Гарри Дин Стэнтон умер? О нет!
Сейчас пенсия по "баллам". Так, что имей хоть московскую, хоть волгоградскую прописку, но без баллов можно на пенсию не рассчитывать.
ни слова про "Пределы контроля".
Для меня Пределы и Странее чем в раю - самые любимые.
Очень милые люди. Помню, что мне помогло избавиться от ритуалов книга какого-то француза, где одна из глав была посвящена мысли, что не имеет смысла о чем то беспокоиться, пока это не произошло. Сразу куча ритуалов отвалилась. Но любимые и нелюбимые цифры я все равно замечаю и мне кажется, что все вокруг делают тоже самое.
Тимати удается быть российский Канье Вестом. Пора с этим согласиться.
Серега. ну ты решил конечно Химки с Магниткой сравнить. Химки - то еще гетто. Магнитогорск куда круче.
Найдись, мужик...
Зачем в 21 веке строить храмы? Скажите мне кто-нибудь. Я понимаю церковь - это место, где можно остаться наедине со своими мыслями и Богом. Но! Это же самое можно сделать в парке. Давайте лучше Торговый центр снесем и храм поставим. Тогда действительно польза для души будет.
что я могу сказать - горите в аду рестораторы е%!#$^ые! Никому не нужна ваша музыка в заведении!
Громкая музыка в кафе - это манипуляция оборотом клиентов. Долбежку можно выдержать максимум полчаса - сорок минут. Покушав и выпив организму и мозгу большинства людей нужно расслабиться. Громкая музыка вызывает дискомфорт, поэтому клиент скорее всего расплатиться и покинет заведение. Это позволяет за 2-3 часа прокрутить каждый столик по 2-3 раза или больше.
С языка сняли. Как раз хотела написать, что навязчивая музыка ставится, что бы не засиживались.
Я сама неверующий человек, поэтому не знаю, существует ли нехватка храмов в Москве и России в целом. Тем не менее, не вижу проблемы строить храмы и другие религиозные места в XXI веке, если верующие люди испытывают в них необходимость. Для кого-то пространство церкви несет большую духовную нагрузку, чем лужайка в парке.
В таком случае религиозные люди должны обратиться к муниципальному депутату, прийти на публичные слушания и высказать свое желание видеть рядом с домом храм, они имеют такое же право высказывать и отставивать свое мнение, как и нерелиозные граждане. Проблема в том, что ничего подобного не случилось, и кто-то во власти сам решил, что необходимо жителям этого района.
кому нужна использованная самка?
Внезапно! мужчине.
А про Еву Грин не написали