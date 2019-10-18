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L.

Life .

На сайте с 26 октября 2007

Комментарии117
Темы0
Посты2
Коротко0
Гид по далекому и опасному району Гольяново

А про Еву Грин не написали

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат

Что ? Гарри Дин Стэнтон умер? О нет!

Взяли и забили: Как живет Новая Москва пять лет спустя

Сейчас пенсия по "баллам". Так, что имей хоть московскую, хоть волгоградскую прописку, но без баллов можно на пенсию не рассчитывать. 

«Здравствуй, грусть!»: Без чего нельзя представить фильмы Джима Джармуша

ни слова про "Пределы контроля". 
Для меня Пределы и Странее чем в раю - самые любимые. 

Жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством

Очень милые люди. Помню, что мне помогло избавиться от ритуалов книга какого-то француза, где одна из глав была посвящена мысли, что не имеет смысла о чем то беспокоиться, пока это не произошло. Сразу куча ритуалов отвалилась. Но любимые и нелюбимые цифры я все равно замечаю и мне кажется, что все вокруг делают тоже самое. 

«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger

Тимати удается быть российский Канье Вестом. Пора с этим согласиться. 

Я сменил квартиру на хостел

Серега. ну ты решил конечно Химки с Магниткой сравнить. Химки - то еще гетто. Магнитогорск куда круче.

На что живут матери-одиночки

Найдись, мужик...

Тренер по фитнесу, биолог и экономист — о том, почему они борются со строительством храмов в парках

Зачем в 21 веке строить храмы? Скажите мне кто-нибудь. Я понимаю церковь - это место, где можно остаться наедине со своими мыслями и Богом. Но! Это же самое можно сделать в парке. Давайте лучше Торговый центр снесем и храм поставим. Тогда действительно польза для души будет. 

Почему во всех кафе всегда играет музыка?

что я могу сказать - горите в аду рестораторы е%!#$^ые! Никому не нужна ваша музыка в заведении!

Громкая музыка в кафе - это манипуляция оборотом клиентов. Долбежку можно выдержать максимум полчаса - сорок минут. Покушав и выпив организму и мозгу большинства людей нужно расслабиться. Громкая музыка вызывает дискомфорт, поэтому клиент скорее всего расплатиться и покинет заведение. Это позволяет за 2-3 часа прокрутить каждый столик по 2-3 раза или больше. 

Почему во всех кафе всегда играет музыка?

С языка сняли. Как раз хотела написать, что навязчивая музыка ставится, что бы не засиживались.

Тренер по фитнесу, биолог и экономист — о том, почему они борются со строительством храмов в парках

Я сама неверующий человек, поэтому не знаю, существует ли нехватка храмов в Москве и России в целом. Тем не менее, не вижу проблемы строить храмы и другие религиозные места в XXI веке, если верующие люди испытывают в них необходимость. Для кого-то пространство церкви несет большую духовную нагрузку, чем лужайка в парке.

В таком случае религиозные люди должны обратиться к муниципальному депутату, прийти на публичные слушания и высказать свое желание видеть рядом с домом храм, они имеют такое же право высказывать и отставивать свое мнение, как и нерелиозные граждане. Проблема в том, что ничего подобного не случилось, и кто-то во власти сам решил, что необходимо жителям этого района.

На что живут матери-одиночки

кому нужна использованная самка?

На что живут матери-одиночки

Внезапно! мужчине.

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