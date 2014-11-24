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natalie_pk

На сайте с 17 августа 2009

Комментарии22
Темы0
Посты1
Коротко0
На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки»

хороший салон. Выправили окрашивание неудачное мое )

Только втроём

Мда, такая тема и так скучно расказанная. Наводит на мысль, что писавший ее человек никогда сексом втроем не занимался. Кинематографично - это в красивом европейском эротическом кино, а в реальности все совершенно по-другому. И тут дело даже не в эмоциональной составляющей процесса....эмоции всегда зашкаливают ДО и фантазия бьет ключом, но на деле возникает конфуз. И если пара до этого никогда не пробовала секса втроем и соблазняет такого же неопытного третьего участника, то в итоге акт выходит в большинстве случаев сумбурным. Мало того, что все участники стесняются, но и не знают, что делать и в какую позу встать ))

Поэтому если в первый раз, то брать опытных уже ))  

Максим Ликсутов о том, как он добирается до работы

Зону платной парковки расширят до Садового кольца с 25 декабря

смысл абонемента не в скидке ) а у добстве пользования парковкой. если знаешь, сколько те точно надо, пошел купил и забыл об этом на месяц )

Максим Ликсутов о том, как он добирается до работы

Чета как-то пусто в электричке... Это во сколько он, простите, едет? В 13 часов, минуя час пик?

Максим Ликсутов о том, как он добирается до работы

он выбирает недальние электрички :) а если серьёзно, вполне нормальная ситуация, сейчас редко встретишь битком, ток в пятницу ИЗ Москвы - все на дачи едут.