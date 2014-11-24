natalie_pk
На сайте с 17 августа 2009
Мда, такая тема и так скучно расказанная. Наводит на мысль, что писавший ее человек никогда сексом втроем не занимался. Кинематографично - это в красивом европейском эротическом кино, а в реальности все совершенно по-другому. И тут дело даже не в эмоциональной составляющей процесса....эмоции всегда зашкаливают ДО и фантазия бьет ключом, но на деле возникает конфуз. И если пара до этого никогда не пробовала секса втроем и соблазняет такого же неопытного третьего участника, то в итоге акт выходит в большинстве случаев сумбурным. Мало того, что все участники стесняются, но и не знают, что делать и в какую позу встать ))
Поэтому если в первый раз, то брать опытных уже ))
смысл абонемента не в скидке ) а у добстве пользования парковкой. если знаешь, сколько те точно надо, пошел купил и забыл об этом на месяц )
Чета как-то пусто в электричке... Это во сколько он, простите, едет? В 13 часов, минуя час пик?
он выбирает недальние электрички :) а если серьёзно, вполне нормальная ситуация, сейчас редко встретишь битком, ток в пятницу ИЗ Москвы - все на дачи едут.
хороший салон. Выправили окрашивание неудачное мое )