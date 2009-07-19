вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии36
Темы0
Посты1
Коротко0
C

chonduxvan

На сайте с 10 марта 2008

Комментарии36
Темы0
Посты1
Коротко0
Необычные велосипеды 3 (FIN)

Сайт окончательно превратился в интернет-магазин...

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

видимо надо специально обьяснить
ЭТО НЕ ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕСТОРАН А ДЕМОКРАТИЧНЫЙ БУФЕТ

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

ОЧОРД НЕУЖЕЛИ ЭТО mr. Evil ????
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И ВСЕ ТАКОЕ
МНОГО МНОГО КУУУ!

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

мне было очень уютно и обстановка была крайне приятной

А это я возьму бесплатно!

О УЖОСНАХ!!!
из списка товаров были исключены пара сумок первой линии Марка
ЧОРД ЗАЧЕМ Я ЭТО ПРОЧИТАЛ!!!
НЕ СМОГУ СЕГОДНЯ УСНУТЬ....
афтор не пишите больше таких леденящих кровь историй!!!
лучше что нибудь легкое про массовую безработицу там убийства на национальной почве или какуюнибудь кризисную фигню
заходишь в интернет чтобы расслабиться а тут ТАКОЕ

ЖИТЬ У МОРЯ

ээээ мне одному кажется что это реклама недвижимости в греции?

Кирилл Шаманов

понты заебали

Хельсинки – LOOKS

сколько раз был в финляндии столько удивлялся насколько молодеж однотипно одета уверенной модой и свободой вкуса там непахнет провинциальный пту-стайл (в массе своей)

5 человек кое как поярче одетых можно найти и у нас в любом городе необязательно для этого в европу ехать

Похитители велосипедов

я вот пристегнул свой как то на невском на 20 минут(((

Клип-Мэйркер-Пати

графоманство какое-то

люди не знают что и зачем они снимают(о чем постоянно сами говорят в кадре)

есть такое правило – можешь не писать – непиши! и уж совсем непонятно зачем это показывать

Клип-Мэйркер-Пати

если ты снимаешь лучшие фильмы приноси их зрителю.

поделись опытом.

ЖИТЬ У МОРЯ
комментарий удалён
ЖИТЬ У МОРЯ

ну и где же они?)нам не терпится увидеть!

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

Бесплатный обед с меня. Спасибо за пост. И бесплатный урок фотографии тоже с меня. Если желание есть?)))

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

фотопарата нету(

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

А мы на телефон попробуем.))

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

представляю что бы тут накоментировали если б я выложил фотки с телефона

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)
комментарий удалён
Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

вы там были чтобы говорить такие громкие фразы? Меня конечно поражают такие эксперты от слова "жопа"

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)
комментарий удалён
Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

чёкать будешь у себя в погребе

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

likesuperman на ваших фотографиях вы не производите впечатления человека с таким изысканным вкусом

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)
комментарий удалён
Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)
комментарий удалён
Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

я говорю про твои фотографии вконтакте

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)
комментарий удалён
Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

и комментарии твои самые частые убого , фууу и говно , что как бы намекает..

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)
комментарий удалён
Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

все обсирать не в чем не разбираясь- это не дискуссия и была

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

что за тупое закомплексованное существо

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

да уж. особенно интеллектуальный уровень оправдывают фотокарточки с дерьмом в деревенском сортире .

Загрузить ещё