chonduxvan
На сайте с 10 марта 2008
видимо надо специально обьяснить
ЭТО НЕ ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕСТОРАН А ДЕМОКРАТИЧНЫЙ БУФЕТ
ОЧОРД НЕУЖЕЛИ ЭТО mr. Evil ????
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И ВСЕ ТАКОЕ
МНОГО МНОГО КУУУ!
мне было очень уютно и обстановка была крайне приятной
О УЖОСНАХ!!!
из списка товаров были исключены пара сумок первой линии Марка
ЧОРД ЗАЧЕМ Я ЭТО ПРОЧИТАЛ!!!
НЕ СМОГУ СЕГОДНЯ УСНУТЬ....
афтор не пишите больше таких леденящих кровь историй!!!
лучше что нибудь легкое про массовую безработицу там убийства на национальной почве или какуюнибудь кризисную фигню
заходишь в интернет чтобы расслабиться а тут ТАКОЕ
ээээ мне одному кажется что это реклама недвижимости в греции?
понты заебали
сколько раз был в финляндии столько удивлялся насколько молодеж однотипно одета уверенной модой и свободой вкуса там непахнет провинциальный пту-стайл (в массе своей)
5 человек кое как поярче одетых можно найти и у нас в любом городе необязательно для этого в европу ехать
я вот пристегнул свой как то на невском на 20 минут(((
графоманство какое-то
люди не знают что и зачем они снимают(о чем постоянно сами говорят в кадре)
есть такое правило – можешь не писать – непиши! и уж совсем непонятно зачем это показывать
если ты снимаешь лучшие фильмы приноси их зрителю.
поделись опытом.
ну и где же они?)нам не терпится увидеть!
Бесплатный обед с меня. Спасибо за пост. И бесплатный урок фотографии тоже с меня. Если желание есть?)))
фотопарата нету(
А мы на телефон попробуем.))
представляю что бы тут накоментировали если б я выложил фотки с телефона
вы там были чтобы говорить такие громкие фразы? Меня конечно поражают такие эксперты от слова "жопа"
чёкать будешь у себя в погребе
likesuperman на ваших фотографиях вы не производите впечатления человека с таким изысканным вкусом
я говорю про твои фотографии вконтакте
и комментарии твои самые частые убого , фууу и говно , что как бы намекает..
все обсирать не в чем не разбираясь- это не дискуссия и была
что за тупое закомплексованное существо
да уж. особенно интеллектуальный уровень оправдывают фотокарточки с дерьмом в деревенском сортире .
Сайт окончательно превратился в интернет-магазин...