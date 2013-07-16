Elena Shifrina
На сайте с 9 июля 2013
Требуется душа коллектива/Классный офис - менеджер
Парни велком!!!
В крутой стартап требуется классный офис менеджер
@Vasily Belolapotkov, не беспокойтесь. Вашу кандидатуру готовы рассмотреть вне очереди. В зависимости от навыков будет и заработная плата. Нужен реально классный профессионал, готовый работать, учиться и развиваться вместе с нами. Сработаемся - значит и плата и должность будут соответствующие.
Всем хорошего дня.
Точно так, у нас в команде все полы равны