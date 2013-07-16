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Elena Shifrina

На сайте с 9 июля 2013

Комментарии9Темы2Посты1
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Требуется душа коллектива/Классный офис - менеджер

Точно так, у нас в команде все полы равны

Требуется душа коллектива/Классный офис - менеджер

Парни велком!!!

В крутой стартап требуется классный офис менеджер

@Vasily Belolapotkov, не беспокойтесь. Вашу кандидатуру готовы рассмотреть вне очереди. В зависимости от навыков будет и заработная плата. Нужен реально классный профессионал, готовый работать, учиться и развиваться вместе с нами. Сработаемся - значит и плата и должность будут соответствующие.

Всем хорошего дня.