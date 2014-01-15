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Адель

На сайте с 11 марта 2008

Комментарии34
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Флешмоб «В метро без штанов» в снимках Instagram

А разве в Нью-Йорке не -30?)

Виза США

Получала визу месяц назад. Тоже официально не трудоустроена. Консула это очень удивило, но я указывала папу в качестве спонсора поездки и в качестве своего сопровождающего. Она несколько  раз спросила, где папа работает, с кем я живу и какова цель поездки и сколько планирую дней. Я никаких доков не показывала, хотя приготовила выписку со счета и письмо-приглашение. Ничего не потребовалось. Как я поняла, главное все четко и правильно прописать в анкете. 

Есть вопрос: «Почему двери в метро такие тяжёлые?»

"Вот и статистика показывает, что все случаи травматизма в метро произошли из-за того, что сами пассажиры нарушают элементарные правила безопасности". Да, заходя в метро я нарушила правила безопасности.

На BBC появился новый рекламный ролик Москвы

фром раша виз лав!

У метро «Университет» появились первые велополосы

да здравствуют смертники!

В Шереметьеве установят «коробки для сна»

Не могу молчать:я вот лишний раз убеждаюсь, что в нашей стране не умеют мыслить и решать проблему локально. Пока у нас водитель трамвая будет выходить и поправлять рельсы ломиком, никакое сколково не будет продуктивно!

В Шереметьеве установят «коробки для сна»

Лучше бы они подумали о кондеях во всех терминалах и номральном выходе к аэроэкспрессам. На вопрос - "почему у вас нет кондиционеров и так душно", был получен ответ, "так ведь дырки в потолку...."

На юго-востоке установили спортивные уличные тренажеры

проект лучше, чем его исполнение.

Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве

"пей Ягу - рожай шнягу!"

«Рамблер» и «Афиша» объединяются

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