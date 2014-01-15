Адель
На сайте с 11 марта 2008
Получала визу месяц назад. Тоже официально не трудоустроена. Консула это очень удивило, но я указывала папу в качестве спонсора поездки и в качестве своего сопровождающего. Она несколько раз спросила, где папа работает, с кем я живу и какова цель поездки и сколько планирую дней. Я никаких доков не показывала, хотя приготовила выписку со счета и письмо-приглашение. Ничего не потребовалось. Как я поняла, главное все четко и правильно прописать в анкете.
"Вот и статистика показывает, что все случаи травматизма в метро произошли из-за того, что сами пассажиры нарушают элементарные правила безопасности". Да, заходя в метро я нарушила правила безопасности.
фром раша виз лав!
да здравствуют смертники!
Не могу молчать:я вот лишний раз убеждаюсь, что в нашей стране не умеют мыслить и решать проблему локально. Пока у нас водитель трамвая будет выходить и поправлять рельсы ломиком, никакое сколково не будет продуктивно!
Лучше бы они подумали о кондеях во всех терминалах и номральном выходе к аэроэкспрессам. На вопрос - "почему у вас нет кондиционеров и так душно", был получен ответ, "так ведь дырки в потолку...."
проект лучше, чем его исполнение.
"пей Ягу - рожай шнягу!"
"афишамблер"
А разве в Нью-Йорке не -30?)