Полина Новикова
На сайте с 11 марта 2008
Это неловкое чувство, когда даже при всем желании ты не можешь найти сайт и магазин марки.
Я если что продаю свой белый Mini One 2007 г.в., одна хозяйка, пробег - от дома до работы не считая трех лет декрета. Если честно, мне стало дорого его обслуживать. Но проблема не в машине, а в моих собственных заработках, которые с рождением детей начали аккумулироваться увы не в гараже :) Polina.butuzova@gmail.com
а куда они вывели батареи и как это соглсовали? спрашиваю, т.к. тоже хочу сделать подоконники рабочей зоной. и где покупали консоль? спасибо
Очень круто! даже страшно представить, сколько стоил такой ремонт. Сколько стоит квартира примерно прелставляю... Похоже на нашу квартиру, у нас к сожалению не было столько денег на ремонт, поэтому многое еще не доделали. Вы не поделитесь конатктами, где заказывали столярку? Нам плотник посчитал за гардероб 195 000, я считаю это за грантю, в итоге мы до сих пор без встройки...
План понравился
Кошмар! полный трэш! я сначала подумала, что это такой стеб или клоунада в цирке! Из вещей уважение вызывает только сумка, все остальное чудовищно, инфантильно безвкусно, но! на удивление идет девушке, гармонично сочетается и создает девочке уникальный образ, очень московский такой, в москве вообще сложно выделиться и не показаться при этом дурой, но девочке это удалось! молодец и симпатяга!
вообще, если честно, какой-то караул. Но главное, чтобы им нравилось!
приготовила! два дня убила))) геморно но вкусно) очень!
да сайт он же не нужен) можно в инстаграмме фотки показывать, ну и объявления в лифте тоже никто не отменял.
эти новые предприниматели такие социально адаптированные))
а вот интересно, как это отсудить. У нас дом быта у мхо и таджикская парикмахерская в доме. Завесили весь дом своей х.ней. Как бы их нахрен выслать? Жаль статья не сообщает, на какие нормативные акты ссылаются при передаче помещения в собственность жильцов. И как жильцы смогут использовать его? Вот она общедолевая собственность ок. А золотой ключик у кого?