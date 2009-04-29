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АК

Ася Котельникова

На сайте с 26 сентября 2007

Комментарии6
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Посты1
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Офис Husky Promotions

а что там за часть пространство Husky Gallery ?
очень интересно

Дума

интересно посмотреть больше фото

Chillout крыша

как же было круто слушать минимал тихо и пить шампанское бутылками!

Fashion Cookies

будь осторожна

а то фабрику выпечки откроешь того гляди

молодец

очень вкусненько получилось)

Fashion Cookies

merci merci merci!

Chillout крыша
комментарий удалён
Chillout крыша

гамаков нет, есть навес/подвесной этаж/гигантский матрас (?) по музыке ничего особенного – не музыкально кафе)