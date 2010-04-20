оля\zina
На сайте с 17 марта 2008
а я не добавляю сахар и муку - так еще меньше каллорий получится))) можно пару ложек манки добавить если хочется, а для сладости можно добавлять финики, изюм, вобщем сухофрукты, а еще можно натереть морковки и яблок и всё это смешать - тоже получается полезно и вкусно)))
http://helgazina.livejournal.com/18386.html по этому поводу кому не лень - вот тут прочитайте - очень познавательно и с юмором))))
интервью понравилось))) но одежда – нет, та что на фото…может это нужно видеть вживую?
да ) действительно с юмором и просто. с очень яркими примерами )))
Не имеет значения, что вы добавите манку, что муку, они по калорийности не сильно отличаются. Мука даже немного меньше будет.
Насчет фиников - тоже люблю но их, увы, не было.
А экспериментировать с рецептами - самое оно)
я почти всегда отклоняюсь от рецепта, и часто это заканчивается печально))) но жажда экспериментов... с ней невозможно бороться.
без сахара будет гадость - я так уже много раз накалывалась. эти три ложки сахара тут нужны.
супер) хотя на мой взгляд, сейчас наоборот редко встретишь шансон в заведении - все стремятся к концептуальности!)))