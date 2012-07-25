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22 сентября, вторник
Екатеринбург
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Н

Нила

На сайте с 19 января 2009

Комментарии13
Темы0
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Центр города зачистят от бомжей

Будет замечательно если у метро «Курская» разгонят бомжей... а то ж кошмар какой-то там!

Сегодня в «Художественном» открывается «Артдокфест-2011»

http://www.artdocfest.ru/news/63 — Расписание сеансов АРТДОКФЕСТ 2011

Подземные переходы очистят от киосков

удобно? бессмысленно убирать? вы еще скажите, что это красиво и качественно! может мусор в урны бросать то ж бессмысленно? и зачем туалеты, когда можно справить нужду за углом или в подъезде?
Я считаю, что давно пора ликвидировать этот ужас. Уже достаточно магазинов и торговых центров у, практически, каждого метро.

За рекламу на асфальте будут штрафовать

блииииииииииииин, а я так жаждала посмотреть что выйдет из этого дальше =) когда идешь.... и краска под ногами шуршит!

Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора

на рабочем столе за год накопилась целая коробка использованных батареек. в мусор выбрасывать не хочу. кто знает где можно их сдать?)

Мозаичный двор на Фонтанке

были там в марте... везде снег =( нечего там делать в такую погоду.

Мини-отель по мотивам сериала

Были. Отличный мини-отель! Все-все рядом с ним, цена проживания приемлемая и чисто.

Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора

Вроде в икее сдать можно.
Шведы же, у них с экологией все серьезно)

Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора

Музей им. Тимирязева принимает: http://www.gbmt.ru/ru/museum/news_detail.php?ID=2676

Сдали в мае небольшую партию.

Подземные переходы очистят от киосков

У каждого метро значит? Метро Авиамоторная к примеру. Где там магазины у метро? Только палатки тупые, которые наверняка снесут скоро. А летом в жару например где воды купить? Искать пресловутые торговые центры или от жажды подыхать?

Подземные переходы очистят от киосков

На Авиамоторной в 10 минутах АШАН, рынок (на сколько я помню), и еще парочка магазинов есть, которые можно посмотреть по карте http://maps.yandex.ru/-/CVEFUoq.
А от жары можно спасаться в кафе и ресторанах, в тех же пресловутых торговых центрах.
Пока народ думает (на мой взгляд вообще не думает) как вы, в России никогда не будет чистых улиц, подъездов и чистого транспорта. Так и будем страной третьего мира с культурой и мышлением на нуле — в глазах всей планеты =(

Подземные переходы очистят от киосков

Знаете sklerota, что я ещё могу сказать, - я смогу сказать сама. Все эти вопросы ни к чему-я высказалась на данную тему.
Считайте и дальше как считаете.

Подземные переходы очистят от киосков

т.е. вы предалагаете за бутылкой воды в ашан ехать или быстренько зайти в интернет, посмотреть по карте, где ближайщие магазины, и пройти пару километров пешком? это смешно.

Подземные переходы очистят от киосков

Во всем есть свои плюсы и минусы.
Всегда что-то меняется. Видеть в переменах только отрицательные стороны и не видеть явных плюсов — печально.
Мне не трудно поискать магазин и пройти лишний километр пешком. Если уж я так ограничена во времени, то можно и потерпеть («Бог терпел и нам велел»). Всегда можно что-то придумать. Мы ж не в пустыне. Да и в пустыне можно что-то придумать =)
Мне важно что бы в моей стране было красиво и удобно все. Считаю, что это мелкие, но шаги по пути к этому; или всего лишь шаг в предвыборной гонке. Все-все палатки не закроют. Чуть уже что-то.
Где-то год назад закрыли все казино и игровые автоматы. Хуже жить не стало. Несколько разные вещи, но некоторые то ж писали "как же так??". Пережили.

CHEERY_MELODY, KOOKABURRA и FUCK_HIPSTERS намерения обидеть вас своими словами у меня нет, аналогочно вам я высказываю свое субъективное мнение.

Центр города зачистят от бомжей

Курская, Комсомольская, Белорусская, чего уж там.

Центр города зачистят от бомжей

Нееее вы еще не видела целого лагеря цыган на Павелецкой со стороны церкви, те разбили лагерь, повесили веревку,сушат белье, живут в картонных коробках и пристают к прохожим, выцыганивая деньги. Раздражает наша многоуважаемая "полиция" вальяжно прогуливающаяся с видом, что все так и должно быть!