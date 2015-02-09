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АВ

Анна Волкова

На сайте с 6 марта 2014

Комментарии19
Темы0
Посты1791
Коротко0
9 февраля

Спасибо!)

Шесть историй пациентов на антидепрессантах

Прочла статью и продиагностировала у себя депрессию.

Самые злые комментарии читателей The Village

Редакция The Village ищет редакторов. Те, кто считает своим долгом научить нас работать, могут отправлять свои резюме по адресу village@the-village.ru. Может, именно с вами мы станем лучше, а читатели – добрее.

Самые злые комментарии читателей The Village

Что должно быть у успешного кандидата, кроме желания?

Шесть историй пациентов на антидепрессантах

Теперь надо прописать себе антидепрессанты.

Самые злые комментарии читателей The Village

умение одеваться как хипстер или хотя бы сиськи).

Самые злые комментарии читателей The Village

так и знал, что требования завышены..

Самые злые комментарии читателей The Village

Я бы ещё к требованиям добавил любовь к склонению Купчино.