Анна Волкова
На сайте с 6 марта 2014
Шесть историй пациентов на антидепрессантах
Прочла статью и продиагностировала у себя депрессию.
Самые злые комментарии читателей The Village
Редакция The Village ищет редакторов. Те, кто считает своим долгом научить нас работать, могут отправлять свои резюме по адресу village@the-village.ru. Может, именно с вами мы станем лучше, а читатели – добрее.
Самые злые комментарии читателей The Village
Что должно быть у успешного кандидата, кроме желания?
Шесть историй пациентов на антидепрессантах
Теперь надо прописать себе антидепрессанты.
Самые злые комментарии читателей The Village
умение одеваться как хипстер или хотя бы сиськи).
Самые злые комментарии читателей The Village
так и знал, что требования завышены..
Самые злые комментарии читателей The Village
Я бы ещё к требованиям добавил любовь к склонению Купчино.
Спасибо!)