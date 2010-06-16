Наталья Сохина
На сайте с 26 августа 2009
жаль, что у нас к пенсии накапливается букет из ревматизма, хронического тонзиллита, артрита и прочая, что наши пенсионеры озабочены поиском подработки ,чтобы на лекарства хватало, и внукам на подарки ко дню рождения. а психологии хватает на приобретение колбасы, а не путевку за границу)))
супер-рецепт! пока не испекла, но одно описание чего стоит. респект автору - никогда не могла писать настолько вкусно)))
а по поводу шарлотки - обожаю ее за то, что готовить нетрудно, получается вкусно, а я выгляжу редкой домовитости хозяйкой)))
с ужасом ожидаю первого визита свекрови... спасибо за рецепт - угощу ее с изыском))) главное, чтобы она шпината не испугалась)))
А чего не написали, какая аудитория у Европейской? А то, может, и это объединение едва сможет с ней конкурировать? Да и у всех объединившихся, аудитории, мне помнится, специфичные...так что и рекламодатели все равно пойдут под конкретный канал...и ради чего, спрашивается?
рекламное объявление! но я поставила плюсик - вдруг кому-то интересно будет об этом узнать и посетить))))
бессистемно - вперемежку искусство и уличные наблюдения. но вообще чудесные виды!
да вот дался вам этот Нью-Йорк! неужели в Москве нельзя попить кофе и пройтись по магазинам? может, в Америке и круче шоппинг, но неужели смысл жизни в том - купишь ты 1 платье или 3? ради этого стоит жить только в каком-то городе? и почему Москва - самый грязный город? ну да, не очень чистая, но обычный мегаполис. в Венеции, говорят, вообще дерьмо по каналам плавает. ведь дело в собственном отношении к тому месту, где ты находишься, а не в геогафии. можно сказать, что в штатах и кофе дешевле, и шмотки модней. а можно вспомнить что ты родился в этой самой Костроме, и в первый класс ходил, и только там можно встретить соседа по парте и вспомнить, как вы с ребятами из соседнего класса линейкам дрались. и только в Костроме это было, и больше нигде, и не вернуть этого. а макдональдс - он и на луне макдональдс...
а я несколько лет прожила в Туле. кто там просил про Кострому? в Костроме не была - была в Туле. так вот, по утрам я любила просыпаться и включать телек с утренней программой, которая всегда завершалась музыкальным клипом. и пока начнется этот клип - я топала на кухню заваривать себе зеленый чай. а окна квартиры выходили во двор, где было много-много кленов. я любила открыть балкон, и в комнату врывался свежий воздух, запах кленов и чириканье воробьев. особенно красиво было осенью. не знаю, есть ли в Нью-Йорке клены, и когда они там желтеют, но в Туле в сентябре это просто буйство краски на одном дереве. и вот я вяло таскалась по квартире в толстых плюшевых тапках в теплом махровом халате с кружкой зеленого чая, слушала музыку по телевизору, а из окна мемня окутывал холодный воздух, пахнущий кленами. и квартира эта стоила 200 долларов, и было мне 22 года...
клены есть, тут много собак но они не лают, тут много кошек но они не мяукают, если твоя собака покакает в травке и вы не уберете за ней то вам штраф грозит в 450 долл
ммм) выглядеть редкой домовитости хозяйкой мы любим) передник покрасивше, музыку повеселее и вперед! удачи в трудах! ;)
правильное и верное замечание! должна быть ДУША....
да ладно...вот если такая идея посетит чиновников всех европейских городов, то до свиданья туризм - в Риме только по-итальянски, в Марселе по-французски...а не знаешь - сиди дома, учи язык и национальные обычам!