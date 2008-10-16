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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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ШР

Шнурок Рюрикович

На сайте с 25 марта 2008

Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
Сырный суп

очень вкусная вкусняшка =)

КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?

ешь вода, пей вода – срать небудэшь никогда =)))))))))))

Где моя большая ложка?

не факт что будет удобно, но это хоть какое-то решение) один раз измазался, наполнил баночку, далее проще)))

Волгоград – назад в мир старых фотографий

Отличный пост, спасибо, появилось желание туда съездить =)

Забавно и Вкусно

как в never hood или не верь в худо!) супер +)

Круизные лайнеры с педалями

а мне это пост напомнил наши старые Уралы и Украины.. Когда я сменил свою Каму на урал я был счастлив) на речку ездить стало много быстрее и удобнее ))

Живая еда

баян

КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?

хахахаха

улыбнул :)

КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?

дада вот за это плюс)

КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?

спасибо, первый раз за день рассмеялась)