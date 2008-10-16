Шнурок Рюрикович
На сайте с 25 марта 2008
КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?
ешь вода, пей вода – срать небудэшь никогда =)))))))))))
Где моя большая ложка?
не факт что будет удобно, но это хоть какое-то решение) один раз измазался, наполнил баночку, далее проще)))
Волгоград – назад в мир старых фотографий
Отличный пост, спасибо, появилось желание туда съездить =)
Забавно и Вкусно
как в never hood или не верь в худо!) супер +)
Круизные лайнеры с педалями
а мне это пост напомнил наши старые Уралы и Украины.. Когда я сменил свою Каму на урал я был счастлив) на речку ездить стало много быстрее и удобнее ))
Живая еда
баян
КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?
хахахаха
улыбнул :)
КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?
дада вот за это плюс)
КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?
спасибо, первый раз за день рассмеялась)
очень вкусная вкусняшка =)