Galina Shmeleva
На сайте с 19 апреля 2014
набережная Москвы-реки у Воробьевых гор!
В заголовке написано про доход в 1 млн, а в статье - про оборот 1 млн.
В заголовке речь о «выручке», а не доходе. Выручка в данном случае и есть оборот, т.к. наш герой продаёт исключительно тот товар, что производит. Поэтому всё верно. 1м в месяц, 8 сотрудников, 2 офиса. На выходе 200-400 остаётся.
Мне больше другое интересно ) Заметил, что h&f не презгает постоновочными фотками. Это ок, всё должно быть красиво ) но есть ведь и предел?
Новый А класс, amg пакет (+120к к цене), нет, Иван, конечно, можете себе его позволить. Но смущает, что Иван не выпускает из рук белый 5s, тогда как чёрный лежит в подстаканнике. Всегда ездит с двумя фонами? Солнечные очки, мне всегда было интересно, их носят поверх основных или они тоже с модифицирующими линзами? Ну и моё любимое, это разные шмотки на разных фотках )
Обращаюсь к редакции h&f. Вы просите своих респондентов, чтобы они пол гардероба на съемки брали, или это их инициатива?
Это не A класс, это CLA
5 отличий А и CLA назовёте? 2 у вас уже есть, CL буквы, осталось 3.
Tom Zarubin, выручка в год 12 миллионов, то есть 1 миллион в месяц, там так и написано