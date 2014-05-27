На сайте с 29 апреля 2014
"Учителя" - это, конечно, плохо, и в основном признак быдла. Учить, считаю нельзя. Но к сожалению, многие на дороге, рассуждают как Александра - ну не заметила я в зеркале, ну выехала со второстепенной на главную, ну бывает же. И так ездят очень многие девушки - "бывает, я же не специально, мне просто вот туда надо". Предвидя феминистический гнев, скажу, что мужчины страдают другими вещами - быдланством на дороге, просто сейчас речь о другом."И такая благодарность во всём теле разливается — не пожалел человек своих сил, времени на тебя, совершенно незнакомого и неприятного ему человека."Видимо, у этого водителя в свою очередь должна была разлиться благодарность во всём теле, что Вы, выезжая со второстепенной дороге не встали поперёк дороги, занимаясь своими делами, и он мигнув вам аварийчкой поспешил бы дальше по своим делам.
9000 в одну сторону, это не лоукост :)
"Учителя" - это, конечно, плохо, и в основном признак быдла. Учить, считаю нельзя. Но к сожалению, многие на дороге, рассуждают как Александра - ну не заметила я в зеркале, ну выехала со второстепенной на главную, ну бывает же. И так ездят очень многие девушки - "бывает, я же не специально, мне просто вот туда надо". Предвидя феминистический гнев, скажу, что мужчины страдают другими вещами - быдланством на дороге, просто сейчас речь о другом.
"И такая благодарность во всём теле разливается — не пожалел человек своих сил, времени на тебя, совершенно незнакомого и неприятного ему человека."
Видимо, у этого водителя в свою очередь должна была разлиться благодарность во всём теле, что Вы, выезжая со второстепенной дороге не встали поперёк дороги, занимаясь своими делами, и он мигнув вам аварийчкой поспешил бы дальше по своим делам.