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АС

Анна Соколова

На сайте с 13 мая 2014

Комментарии561Темы3Посты1515
Коротко0
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

Точка и SaveTime упаковывают в бумажные пакеты, Перекресток в письме-подтверждении всегда указывает, что пакеты можно сдать обратно курьеру на утилизацию. 

Стоит ли переезжать в Италию

Официальная инфа - тут

Вот что они сообщают про студенческое ВНЖ.

Три варианта варенья: с перцем, вином и травами

Вот сижу я в Италии, смотрю на тазик инжира и сомневаюсь. Стоит ли туда еще 700 г. сахара класть? Он же и так ужасно сладкий

Масс-маркет: Десять бюджетных замен дорогой косметике

Лаки из H&M за 200 рублей радуют так же, как и более дорогие аналоги. В итальянском OVS можно найти бомбические лаки по 1,5 евро за штуку, и они держатся нормально.

Как вы готовите кофе?

В одном итальянском доме нас угощали кофе с сахарной пеной. Для его приготовления используется гейзерная кофеварка. Первый кофе, который она начнет выдавать, надо слить в широкую чашку, добавить равное количесво белого сахара и взбить венчиком миксера до состояния пены. Остальной кофе разлить по чашкам, сверху положить по ложке пены и размешать. Получается мягкий вкус и  красивая пенка.

В каких кафе есть скидка в вечернее время?

Бизнес-ланч в Джаганнате за 150 рублей, правда только до 16.

Про дешевые кафе мы писали тут

Про счастливые часы — тут

Португалия в феврале

Была в прошлом декабре. Погода: днем +17-20 и солнечно, но это исключение, с отоплением все норм, была еще в Синтре и Кашкаише — отличные места, радость восторг.

Чего Вам не хватает?!

Недавно стриглась у мастера на дому. Вместо зеркала был большой монитор, можно было выбрать любой сериал и во время стрижки смотреть его, а не болтать с парикмахером о какой-то фигне, как это обычно бывает. Очень понравилось.

Сайт для изучения итальянского языка

Многие приложения и сайты предлагают учить слова и распространенные выражения, но так, на мой взгляд, язык не выучишь, так как не будешь понимать, откуда оно взялось.

Я скачала себе на телефон учебник Петровой "Новый увлекательный самоучитель итальянского" (не то что бы он очень увлекательный, но грамматику объясняет неплохо). Еще у меня есть приложение для изучения слов и тетрадь с упраженениями Tutto l'italiano. С ними за полгода не очень регулярный занятий в метро и после работы я научилась понимать, что мне говорят. Сама я говорю пока фигово. Стесняюсь)

По Италии на машине!

Наверно, сейчас все вас отправят в Тоскану, но я бы посоветовала еще посмотреть в сторону юга вообще и Апулии в частности. Можно поплавать и поесть мороженого в Полиньяно, закупиться вином и сладостями в Мандурии, посмотреть на трулли в Альберобелло и белый город в Остуни, а еще есть Лечче — южная Флоренция, самая длинная береговая линия с самыми разными пляжами и свежими морепродуктами.

В каких кафе есть скидка в вечернее время?

Спасибо, но кафе там не очень-то дешевые и совершенно не подойдут вегетарианцу например

В каких кафе есть скидка в вечернее время?

Вегетарианцу подойдут любые кафе, где есть гарниры, салаты и десерты. Это я вам как вегетарианец с 8-летним стажем говорю.)

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

Да, главное чтобы пакеты бумажными были. Надо быть в тренде.

А то что вам из этого Перекрестка привезут дубовые фрукты/овощи, молочное под конец срока годности и не первой свежести рыбу/мясо, это мелочи.

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

Перекресток кстати привозит нормальные овощи-фрукты и молочку, у которой осталось не менее половины срока годности (они об этом пишут и всегда это соблюдают).

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

где вы там нормальные овощи видели? 

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

Заказывала раза три, ни разу не было просрочки или некачественных овощей. Некоторые даже считают, что они пока для интернет-магазина выбирают то, что получше, чтоб народ приучать

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