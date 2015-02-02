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T_

totoro _friend

На сайте с 26 марта 2008

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Барак Обама — о причастности США к смене власти на Украине

я специально послушала эту часть интервью, тк разные сайты упоминают или не упоминают эту фразу. так вот Барак сказал "after we have brokered the deal to trasition power". брокер и есть посредник. 

Луковый суп из чрева Парижа

долго пыталась понять, что такое надо сделать с луком, чтобы его "присалить" =))) имелась ввиду соль, да?
а за рецепт спасибо, всегда было интересно, как его готовят )

Мясо? Проще простого!

я так и делаю, фокусу с чесноком в свое время научила мама =)

Interrail и Eurail pass – по Европе своим ходом

в мемориз =)

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут

очень вкусный рецепт =)

Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них

не сразу поняла, из кого сделали лягушек )

Egg Flan

обязательно попробую сделать. ела фланы только в париже – вкуснятинка =)

Маркировка E nnn на продуктах питания

как же это запомнить-то?

Нежный яблочный штрудель

ванильного соуса не хватает =)

Продавец-консультант в Траффик

gentelmens! фубля. учите английский.

Нежный яблочный штрудель

от ванили слишком сладко будет, вот если конька немного в начинку добавить, то это только усилит аромат и душистее будет:)

Нежный яблочный штрудель

как по мне, так кисленькое яблоко со сладким ванильным соусом – самое то =) коньяк тоже хороший вариант, кстати )

Продавец-консультант в Траффик

http://bp1.blogger.com/_abGRa1b0BJc/SDjfXu5ZS7I/AAAAAAAAJcM/RybCftVeAJc/s1600-h/6a00d834515beb69e200e552730ae38833–800wi.jpg

Продавец-консультант в Траффик

так то родительный падеж, а не множественное число..

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/genitiv.htm

Egg Flan

вот просто интересно – почему минусов столько наставили?

Egg Flan

мне тоже интересно )

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут

рада, что понравилось)

Луковый суп из чрева Парижа

именно(: