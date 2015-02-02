totoro _friend
На сайте с 26 марта 2008
долго пыталась понять, что такое надо сделать с луком, чтобы его "присалить" =))) имелась ввиду соль, да?
а за рецепт спасибо, всегда было интересно, как его готовят )
я так и делаю, фокусу с чесноком в свое время научила мама =)
в мемориз =)
очень вкусный рецепт =)
не сразу поняла, из кого сделали лягушек )
обязательно попробую сделать. ела фланы только в париже – вкуснятинка =)
как же это запомнить-то?
ванильного соуса не хватает =)
gentelmens! фубля. учите английский.
от ванили слишком сладко будет, вот если конька немного в начинку добавить, то это только усилит аромат и душистее будет:)
как по мне, так кисленькое яблоко со сладким ванильным соусом – самое то =) коньяк тоже хороший вариант, кстати )
так то родительный падеж, а не множественное число..
вот просто интересно – почему минусов столько наставили?
мне тоже интересно )
рада, что понравилось)
именно(:
я специально послушала эту часть интервью, тк разные сайты упоминают или не упоминают эту фразу. так вот Барак сказал "after we have brokered the deal to trasition power". брокер и есть посредник.