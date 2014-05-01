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Полина Потапова

На сайте с 30 октября 2012

Комментарии87
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Посты1061
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Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшоры

Что вы, что вы, не хотела вас обидеть. Просто почитайте врез. Это развлекательный материал, редакция не ставит перед собой задачу ответить на все налоговые вопросы читателей c помощью него. Мы просто хотели сделать что-то раслабленное в канун майских праздников.

Надеюсь, вам понравятся другие материалы H&F. И хороших выходных. 

Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях

Просто замечу, что это фраза Оскара Уайльда

FoodByNet: Как бесплатные планшеты помогают убедить ритейлеров закупать товар онлайн

Квас и кола есть. 

Как мне рассказал Александр, средняя наценка на товар 10-15%, но часто бывает и меньше. Наценка зависит и от количества приобретаемого товара. 

В ожидании Джобса: Кто и когда взорвёт рынок робототехники

Согласна в той части, что не хватает глобального прорыва. Но думаю, что будущее выстраивают эти маленькие шаги - робот-пылесос, какие-то другие элементы умного дома. И мы, конечно, пока можем обходиться без них, но настанет день, когда это изменится. Они же будут улучшаться и дешеветь. Я, например, не понимаю, как раньше жила без смартфона.

Объём рынка мобильных приложений в России составил $160 млн

Алексей, я действительно не специалист и уже пожалела, что начала вам отвечать. Ок, App Store - действительно закрытая вещь, но все же способы анализировать есть. Например, как делает Distimo с помощью информации от разработчиков.

Британский стартап Festicket зарабатывает на путёвках на фестивали

Спасибо, что заметили :) Исправила