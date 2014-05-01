Полина Потапова
На сайте с 30 октября 2012
Просто замечу, что это фраза Оскара Уайльда
Квас и кола есть.
Как мне рассказал Александр, средняя наценка на товар 10-15%, но часто бывает и меньше. Наценка зависит и от количества приобретаемого товара.
Согласна в той части, что не хватает глобального прорыва. Но думаю, что будущее выстраивают эти маленькие шаги - робот-пылесос, какие-то другие элементы умного дома. И мы, конечно, пока можем обходиться без них, но настанет день, когда это изменится. Они же будут улучшаться и дешеветь. Я, например, не понимаю, как раньше жила без смартфона.
Алексей, я действительно не специалист и уже пожалела, что начала вам отвечать. Ок, App Store - действительно закрытая вещь, но все же способы анализировать есть. Например, как делает Distimo с помощью информации от разработчиков.
Спасибо, что заметили :) Исправила
Что вы, что вы, не хотела вас обидеть. Просто почитайте врез. Это развлекательный материал, редакция не ставит перед собой задачу ответить на все налоговые вопросы читателей c помощью него. Мы просто хотели сделать что-то раслабленное в канун майских праздников.
Надеюсь, вам понравятся другие материалы H&F. И хороших выходных.