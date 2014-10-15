Павел Биргер
На сайте с 14 февраля 2012
Всё хорошо, но подошва у обуви не деревянная, а кожаная. Это так, для справки.
Чего я точно не хочу, так это когда-либо в жизни ещё раз видеть слово «ивент».
Гуманитарная катастрофа. Разрушение духовных скреп. Попрание традиций.
А что с «Соусами»?
«Бирки всегда пришиваются в ряд. Если все бирки размещены одна над другой — это сто процентов подделка». Не очень понятно, значит «в ряд», а что значит «одна над другой». Как я себе это в голове представляю — это вообще одно и то же.
Бартендер? Риали?
Предлагаю закрасить чиновников, они портят перспективу города.
Если не сложно, объясните, чем слово «канвас», которого нет в словарях, лучше нормального русского слова «парусина»?
«Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, в старых парусиновых туфлях на босу ногу, с книгой в длинных загорелых пальцах» — например, Набоков.
Парусиновые кеды, нет? Разве плохо? Нужно «кеды из канваса»? Может «канвасовые»? Вообще хорошо будет.
Чёткий. А кто не согласен — тому металлической расчёской в глаз — херак!
Их бин гуманист!!!
Я забыл слово «пожалуйста». Объясните, пожалуйста.
Возьмем на вооружение, спасибо!
Ну это так же как вместо тефтелей- митболы.
«Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, жонглируя митболами в олдскульных канвасах vans»
Не так:
«Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, в винтажных канвасных вэнсах на босу ногу, с айпадом в длинных покрытых бронзером пальцах»
Мотрин при гастрите пить не стоит.