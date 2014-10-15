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Павел Биргер

На сайте с 14 февраля 2012

Комментарии56
Темы0
Посты45
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Всегда где-то рядом

Мотрин при гастрите пить не стоит.

Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирург

Всё хорошо, но подошва у обуви не деревянная, а кожаная. Это так, для справки.

Какие мероприятия и события вы бы хотели видеть в городских парках?

Чего я точно не хочу, так это когда-либо в жизни ещё раз видеть слово «ивент».

Совладелец бара Terminal — о закрытии проекта и планах на будущее

Гуманитарная катастрофа. Разрушение духовных скреп. Попрание традиций.

Планы на весну: 20 новых кафе и ресторанов

А что с «Соусами»?

Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse

«Бирки всегда пришиваются в ряд. Если все бирки размещены одна над другой — это сто процентов подделка». Не очень понятно, значит «в ряд», а что значит «одна над другой». Как я себе это в голове представляю — это вообще одно и то же.

Внешний вид (Петербург): Антон Носик, бартендер

Бартендер? Риали?

Чиновники запретили граффити на воротах «Тайги»

Предлагаю закрасить чиновников, они портят перспективу города.

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Если не сложно, объясните, чем слово «канвас», которого нет в словарях, лучше нормального русского слова «парусина»?

«Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, в старых парусиновых туфлях на босу ногу, с книгой в длинных загорелых пальцах» — например, Набоков.

Парусиновые кеды, нет? Разве плохо? Нужно «кеды из канваса»? Может «канвасовые»? Вообще хорошо будет.

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер

Чёткий. А кто не согласен — тому металлической расчёской в глаз — херак!

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер

милаха )

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер

Их бин гуманист!!!

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Я забыл слово «пожалуйста». Объясните, пожалуйста.

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Возьмем на вооружение, спасибо!

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Ну это так же как вместо тефтелей- митболы.

 

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«Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, жонглируя митболами в олдскульных канвасах vans»

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Не так:

«Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, в винтажных канвасных вэнсах на босу ногу, с айпадом в длинных покрытых бронзером пальцах»

Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse

в ряд и в столбик

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