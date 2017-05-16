На сайте с 25 июля 2013
Сколько лет вы прожили в Афинах, чтобы сделать такой вывод? Да, средняя зарплата здесь небольшая. Но грек скорее не заплатит по счетам, чем не пойдет в бар или таверну с друзьями (вот такая странная ментальность). Поэтому кроме туризма в стране только одна сфера не обречена на кризис: это общепит. Здесь просто культ хорошей еды и ночной жизни. Да, многие специалисты уехали за границу. Те, что остались, предпочитают перебраться в частные клиники. В государственных тоже можно получить квалифицированную помощь, но на это просто надо будет потратить больше нервов и времени (а впрочем все как в России))
Сколько лет вы прожили в Афинах, чтобы сделать такой вывод? Да, средняя зарплата здесь небольшая. Но грек скорее не заплатит по счетам, чем не пойдет в бар или таверну с друзьями (вот такая странная ментальность). Поэтому кроме туризма в стране только одна сфера не обречена на кризис: это общепит. Здесь просто культ хорошей еды и ночной жизни. Да, многие специалисты уехали за границу. Те, что остались, предпочитают перебраться в частные клиники. В государственных тоже можно получить квалифицированную помощь, но на это просто надо будет потратить больше нервов и времени (а впрочем все как в России))