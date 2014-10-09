buruhina
На сайте с 31 марта 2008
http://instagram.com/buruhina
а я в последнее время только ими и питаюсь) мне нравятся
правда срок годности даже в холодильнике всего пару дней!
тут все так много пишут о ужасах макдональдса и бургер кинга
а потом все идут и едят там с удовольствием
ролик отвратительный
а бургер кинг будет пользоваться популярностью только потому что его так долго не было в россии
на днях сделала себе, съела одну штуку и выкинула, гадость редкая)
хотя почти все овощи оч люблю
пост и пицца класс
но на самом деле в италии с пиццей не так все здорово(
у вас живет ворона?)
ммм... обалденно!
как нибудь попробую)
и не одна.
целая стая ворон)
это правда.
Здорово у них там или нет, им, конечно, виднее. Но, по крайней мере, рецептами они делятся охотно:)
Ну квартиру за 1к фунтов можно найти 15 км от центра, но за 1к долларов не думаю
То же самое хотела тут написать, опередила :)
Согласна, подборка видимо была сделала просто наугад.
Недвижимость в Лондоне очень дорогая, но за 1000$ можно найти что то и получше. Предоставленный вариант это даже не квартира, а комната в трехкомнатных апартаментах с общей кухней, в неособо благополучном районе, далеко от центра и метро. За те же деньги можно на spareroom найти очень приятные варианты