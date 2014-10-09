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buruhina

На сайте с 31 марта 2008

Комментарии51
Темы0
Посты5
Коротко0
Какое жильё можно снять в Москве и мире за тысячу долларов

Согласна, подборка видимо была сделала просто наугад. 
Недвижимость в Лондоне очень дорогая, но за 1000$ можно найти что то и получше. Предоставленный вариант это даже не квартира, а комната в трехкомнатных апартаментах с общей кухней, в неособо благополучном районе, далеко от центра и метро. За те же деньги можно на spareroom найти очень приятные варианты

А давайте инстаграмиться))

http://instagram.com/buruhina

Свежие салаты, свежие идеи

а я в последнее время только ими и питаюсь) мне нравятся
правда срок годности даже в холодильнике всего пару дней!

Всё на булочке с кунжутом, но не так

тут все так много пишут о ужасах макдональдса и бургер кинга
а потом все идут и едят там с удовольствием

Реклама Burger King

ролик отвратительный
а бургер кинг будет пользоваться популярностью только потому что его так долго не было в россии

Поцелуй из Брюсселя(Aristocratic Brussel)

на днях сделала себе, съела одну штуку и выкинула, гадость редкая)
хотя почти все овощи оч люблю

Pizza Italiana!

пост и пицца класс
но на самом деле в италии с пиццей не так все здорово(

Баклажановый край

у вас живет ворона?)

Фуд-стилист Margarette Adams

ммм... обалденно!

Японское карри

как нибудь попробую)

Баклажановый край

и не одна.
целая стая ворон)

Pizza Italiana!

это правда.

Pizza Italiana!

Здорово у них там или нет, им, конечно, виднее. Но, по крайней мере, рецептами они делятся охотно:)

Какое жильё можно снять в Москве и мире за тысячу долларов

Ну квартиру за 1к фунтов можно найти 15 км от центра, но за 1к долларов не думаю

Какое жильё можно снять в Москве и мире за тысячу долларов

То же самое хотела тут написать, опередила :)

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