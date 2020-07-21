вернуться на старую версию сайта
22 сентября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии24Темы1Посты2
Коротко0
IS

Ivan Shustov

На сайте с 18 января 2011

Комментарии24Темы1Посты2
Коротко0
Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля

Radisson — лохи, просто потому, что сразу угрожают, причем уголовным делом, такое впечатление, что там чиновники роскомнадзора работают. Так дела не решаются и репутация не создается. Минус клиент в моем лице точно. 

Вилладж — лохи, просто потому что это уже не первая статья, в которой во имя "фактов" редакция ведет себя по отношению к герою или группе людей (как в случае со статьей про химсекс) максимально некорректно, вынося в публичную плоскость личные вопросы и подставляя героев. Главреда пора менять. 

Парень — можно было бы и подкачаться, хотя в 2020м можно уже всё, а те, кто так не думает — тоже лохи. 

Химический секс

Есть такая вещь, как редакционная политика. Честно говоря, после этого материала, неясно, в чем она у вас, когда фактически это готовая агитка для какого-нибудь первого канала, для дальнейшей дискриминации лгбт. Есть вещи, о которых нужно говорить очень и очень аккуратно, а вы тут в тему на тракторе въехали.

Организаторы Outline — о переезде на новую площадку и переменах за год

"Вся еда на фестивале будет вегетарианской." -- Да вы издеваетесь -- после танцев в ночи всегда так хочется бургер. А вообще, ребята молодцы. 

Архитектор Александр Зусик — о башне «Ахмат», чеченском патриотизме, демократии и дворцах

Кровь из глаз. 

Депутат Госдумы

даже лайкать как-то противно. 

Почему японцы продают дома как коробки для хранения вещей

Это прекрасно. 

Какое жильё можно снять в Москве и мире за тысячу долларов

как-то ненаглядно. Можно было сделать просто текст и фото.

Внешний вид (Москва): Дмитрий Мафееня, художник

Если все покрасить в белый, выйдет Толстой. 

Мнение: Соня Батоврина о гей-парадах в Амстердаме и Москве

Тео чертовски прав. 

GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров

Как шанс поработать, для начинающих дизайнеров -- неплохо, возможно, но как реальный инструмент для работы с дизайнером -- очень плохо, именно для дизайнера. Такие проекты сильно бьют по репутации профессии. У заказчика складывается ощущение, что за 5-8к он может получить логотип, за 10к -- дизайн сайта -- это абсолютно демпинговые цены, просто копейки, учитывая объем работы, который необходимо совершить. Отношение к профессии дизайнера, как к мастеровому. Стоит вереница дешевых рабочих и ждет Икарус до Москвы-Сити.

Мнение: Соня Батоврина о гей-парадах в Амстердаме и Москве

чувак ничем не отличается от миллионов неудачников, которые работают в "винтажных магазинах" (читай секонд-хендах) и ноют, что раньше вот и закаты были гуще – красней и рассветы – аврористее и белей…

Внешний вид (Москва): Дмитрий Мафееня, художник

на пути из Ясной Поляны )

GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров

Это ж рынок, на нём есть разные исполнители и заказчики. Есть клиенты, которые хотят действительно красивый дизайн, они тщательно выбирают студию/исполнителя, ориентируются в тенденциях и знают, что за три копейки ничего годного не будет. Есть и те, кому надо сайт сделать "шоб было" и подешевле. Для них мастеровые тут как раз в кассу. Хорошему дорогому дизайнеру работать с таким клиентом - одно огорчение. А места для всех хватит.

GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров

ну так и бутерброд и дефлопе по разному стоят, а все еда.

расшифрую: иногда нужно дешево и сносно, а не дорого и супер.

Какое жильё можно снять в Москве и мире за тысячу долларов

да! смотреть неудобно! 

Химический секс

хайп, что бы рекламные показатели поднять

а то опять аутсорсерам платить нечем, кидать придется :\

Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля

Просто нет новостей, а трафик в кризис нужно както показывать рекламодателям. Поэтому уважаемый сайт Вилладж теперь пишет про то как получить ВИЧ под наркотой или как снимать порно а отеле

Отель Radisson пригрозил своему гостю делом о порнографии за фото в трусах из номера отеля

На Вилладже в принципе проблема с журналисткой этикой и общей грамотностью. Умение быть профессионалами, выдерживая корректную нейтральную линию- это опыт или исключительный талант.
Но соль в том, что им до лампочки такие комментарии, они  никого ничему не учат и не служат хоть бы минимальным импульсом стать лучше.

Проще просто удалить неугодный комментарий. Правда, дрогой  V.?

Загрузить ещё