Таня Литвиненко
На сайте с 26 августа 2014
А у меня он просто много пил. Я не поняла этого сначала, потому что виделись мы раз в неделю, может два, и кружка пива за ужином в ресторане не вызывала вопросов, ну устал человек после работы, хочет немного расслабиться. Какие-то совместные встречи с друзьями на природе - там все выпивают, не будет же он белой вороной. В общем, оправдывала я его как могла и убеждала себя в том, что он не пивной алкоголик. А потом мои очки влюбленности разбились, и сквозь трещины в линзах я увидела всю картину болезни. Он пил пиво каждый день. И одной бутылкой не ограничивался. А мои разговоры о вреде частого употребления пива, просьбы пить меньше всегда заканчивались одной и той же песней: да я ж немного, солнце.
Причем зачастую сами же девушки порождают слухи про лядство одной и осуждают ее за общение с мужчинами, если этих мужчин больше, чем у них самих. Зависть - плохое чувство.
Я люблю набережную Федоровского, там же рядом улица Рождественская, в некоторых двориках которой спрятались картины на стенах. На мой вкус, отличная атмосфера и еда в кафе "Библиотека" на Большой Покровской.
О, и попробуйте шаурму на средном!
то, как он ест
Всегда хотела татуировку, но было страшно. Боялась боли, боялась реакции родителей, они у меня оба довольно консервативные, боялась разочароваться в уже сделанной татуировке. А потом мы заключили с подругой пари: в течение двух месяцев мы обещались воплотить в жизнь свои абсурдные и не очень желания. И конечно же, одним из таких желаний было сделать тауировку. Теперь у меня на спине красуется косатка, выполненная в стиле дотворк. Набивала 2 августа, кстати :D
Раньше плавничок постоянно выглядывал из под одежды, но сейчас волосы отросли, и его не сразу увидишь))
Потому что скучно. Пока не обжегся, хочется драмы. Хочется нереального вплеска эмоций, адреналина, сломанных кроватей, в конце концов. А с "хорошками" разве это будет. С ними все размеренно, спокойно как в гавани. К ним приходишь уже после того, как тебя изрядно поштормило в море.Опять-таки, человек привыкший к разгулу стихии, не протянет долго в спокойствии, поэтому и бросают "хорошек", а они потом ломают голову, что же в них не так.
" А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
Из недавнего: " Тебя хочется обнимать. Даже секса не надо, просто лежал бы рядом и обнимал"
Из странных. Коллега на работе как-то выдал: "Ты сегодня так чисто вымыла волосы". Мою подружку как-то парень порадовал, сказав ей: "У тебя такие большие белые зубы"
Самые рапространненые: "Ты очень милая" и "У тебя классная попа"
Из обидных: Ты никак не ассоциируешься с нежностью и романтикой, ты авантюристка, жаждущая какого-нибудь хардкора"
Да я прыгала с крыши, люблю горы и мне не сидится на месте, но это ж блин не значит, что мне романтика не нужна ;(
Ну а я в Need For Speed играю. Сначала плетешься где-нибудь в конце, сшибая столбы и врезаюсь во встречные тачки, а потом как даешь жару и уделываешь всех этих упырей, приходя к финишу первой, и на душе так сразу ХО-РО-ШО становиться.
Иногда, бывает, что увлекшись столбами прихожу не первая, тогда выкидываю к чертям ноут и ложусь спать. Вот как-то так в общем;)
И как, кстати, отнеслись консервативные родители? ;)
В чём смысл даты, что-то не улавливаю.
оу на вилладже не слышали про день десантника)) Голубые береты, купание в фонтанах, никто кроме нас:D
С родителями получилось весьма интересно) Естественно, их разрешения я спрашивать не стала, потому что в ответ на меня бы обрушились волны негодования. Я им сказала спустя 2 недели. Мы с ними не вместе живем, поэтому я сначала сказала сестре, которая живет с ними, и она в течение этих 2 недель по телефону все уговаривала меня рассказать родителям в выражениях типа: "скажи сейчас, потом будет хуже, они все равно узнают, этого не скрыть" И вот такой наш с ней разговор подслушала мама. Ну конечно же она вмешалась, забрала у сестры трубку и дальше уже она уговаривала меня рассказать, а я такая: "ну нет, мам, я боюсь, давай я скажу лучше, когда приеду" В итоге я согласилась раскрыть свою тайну, только взяв с мамы обещание, что она не будет ругаться. До сих пор помню мамин вздох облегчения, она-то подумала, что я беременна)))
Мой день - 17 декабря (День РВСН), мне на дЕсантов фиолетово. Соответственно, как связана с этим косатка, тоже не в курсе, вот и уточнил. ;)
Про родителей - забавная история. Хотя так и должно было быть.))))
по-моему про беременность - не все плохо относятся,смотря лет сколько)некоторые наоборот уже хотят!у меня так мама больше против татухи)))
Спасибо!!! А в Кремль стоит идти на какие-то экскурсии, или там совсем скукота?
Мне больше нравится вдоль кремлевских стен гулять, но внутри тоже здорово. Есть экскурсия по кремлевской стене, вот на нее сходите)
Еще можно забраться на заброшенную мукомольню, что возле метромоста, она как бы охраняется, но туда спокойно забираются все, кому не лень)
и да, из парков любимый - Швейцария
звучит очень здорово )
женщины настолько прозомбированы этой идеей, что сами себя грызут. грызут и плачут
Узнать интересы начальника и его предпочтения в алкоголе. А затем, когда за столом будут спрашивать, кому что наливать, назвать его любимый напиток, громко, чтобы слышал. А когда дойдет очередь до вашего тоста, то обязательно в конце связать его с хобби вашего начальника. И все, вы свой в доску.