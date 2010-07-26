Nikita Zhigelev
На сайте с 7 сентября 2009
Spaghetti ala Bolognese
... работал с итальянцами, так они свежие помидоры используют... а я томаты в собственном соку... томаты вместе с соком в блендер и ага) получается очень даже нарядно)
Курица со шпинатом
красота)
Eeny, meeny, miny, moe
кра-со-та!!!
Уходим в трип практически даром. Update
спасибо за информация... класс)
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
как быдло не одень, быдлом оно и останется...
Мозаичный двор на Фонтанке
ох... сколько тут всего-хорошего было)))
Драники с пастой из лосося
вкусно...
Не спи моряк – проспишь маяк!
мечта детства))) спасибо за пост...
Выдающиеся шедевры уличной кулинарии
Старался)
вкусный пост)