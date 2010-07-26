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NZ

Nikita Zhigelev

На сайте с 7 сентября 2009

Комментарии25
Темы0
Посты1
Коротко0
Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

вкусный пост)

Spaghetti ala Bolognese

... работал с итальянцами, так они свежие помидоры используют... а я томаты в собственном соку... томаты вместе с соком в блендер и ага) получается очень даже нарядно)

Курица со шпинатом

красота)

Eeny, meeny, miny, moe

кра-со-та!!!

Фотоклиника: необычные дома

ого!!!

Уходим в трип практически даром. Update

спасибо за информация... класс)

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина

как быдло не одень, быдлом оно и останется...

Мозаичный двор на Фонтанке

ох... сколько тут всего-хорошего было)))

Драники с пастой из лосося

вкусно...

Не спи моряк – проспишь маяк!

мечта детства))) спасибо за пост...

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

Старался)

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