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ЮГ

Юлия Галкина

На сайте с 14 октября 2014

Комментарии10
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Коротко1
Что для вас значит "идеальное утро"?

10 утра, солнце за окном, кофе в турке, континентальный медленный завтрак, опять же медленно собраться на прогулку. Главное - чтобы не нужно было никуда торопиться.

Такие разные книги

Макс Фрай - "Жалобная книга" - самый безопасный антидепрессант. Кстати, весь Фрай чудесно отгоняет осеннюю хандру).

Ольга Чигиринская - "В час, когда луна взойдет" - не с первого раза, но затягивает.

Ваша точка опоры

Друзья, особенно - друзья-соседи. По сути, стали второй семьей.

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

Модно когда-то было быть эмо,а недодепрессия - ибо нет официального диагноза, это состояние, которое посещало большинство людей. Возможно, просто раньше это меньше обсуждалось.

Какой алкоголь держим дома?

Вино сухое белое/красное/розовое(!!!).

Джин, текила, виски.

Новый год в одиночестве

Много-много любимых/новых фильмов. Благо инет просто детает в новогоднюю ночь. Или бооольшой пазл под музыку (котики добавят мороки))))).

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

Мне кажется, изначальная проблема в том, чтобы побороть себя и начать что-то делать. Для чего оч полезно иметь рядом человека, который вежливо, но неумолимо будет пинать. Выслушивай жалобы, и снова пинать.

Это самая красивая песня

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

а давайте соберемся все вместе и дружно попиннаем др др!))

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

Выше было предложение о баре, вполне подходит на начало пинания)

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

там обоснованный отказ) не поклонник шумных мест и баров вообще

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

Да, извините, не дочитала до конца