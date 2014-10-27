Юлия Галкина
На сайте с 14 октября 2014
Макс Фрай - "Жалобная книга" - самый безопасный антидепрессант. Кстати, весь Фрай чудесно отгоняет осеннюю хандру).
Ольга Чигиринская - "В час, когда луна взойдет" - не с первого раза, но затягивает.
Друзья, особенно - друзья-соседи. По сути, стали второй семьей.
Модно когда-то было быть эмо,а недодепрессия - ибо нет официального диагноза, это состояние, которое посещало большинство людей. Возможно, просто раньше это меньше обсуждалось.
Вино сухое белое/красное/розовое(!!!).
Джин, текила, виски.
Много-много любимых/новых фильмов. Благо инет просто детает в новогоднюю ночь. Или бооольшой пазл под музыку (котики добавят мороки))))).
Мне кажется, изначальная проблема в том, чтобы побороть себя и начать что-то делать. Для чего оч полезно иметь рядом человека, который вежливо, но неумолимо будет пинать. Выслушивай жалобы, и снова пинать.
а давайте соберемся все вместе и дружно попиннаем др др!))
Выше было предложение о баре, вполне подходит на начало пинания)
там обоснованный отказ) не поклонник шумных мест и баров вообще
Да, извините, не дочитала до конца
10 утра, солнце за окном, кофе в турке, континентальный медленный завтрак, опять же медленно собраться на прогулку. Главное - чтобы не нужно было никуда торопиться.