Дмитрий
На сайте с 7 сентября 2009
кстати, этот ( http://www.skyscanner.ru/ ) поисковик билетов мне кажется удобней, чем тот, который указал топикстартер.
Ryanair тоже меняет билеты с доплатой, на любые даты и направления. Достаточно лишь оплатить разницу.
А вот если вы передумали лететь или не смогли этого сделать по какой-то другой причине - до свидания. Билеты не сдаются, деньги не возвращаются.
и какова цена вопроса?:)
В Брюсселе вокзал гумно )
В Брюгге неплох.
Прастите великодушно, но многовато пиздаболова )
Шикарный пост, отличное описание.
В Барселоне был в ноябре и там все действительно настолько волшебно, как написал автор (сам писал ли, кстати? или скопирован текст откуда-то?), ну а в мая (точнее в конце апреля) выбрал для отдыха Гранд Канарью (Канарские острова), что тоже достаточно бюджетно. Если будет интересно и если мне не будет лень, то по приезду опишу эту поездку с описанием всего, что там есть, дороги (которая будет проходить по 2 дня в каждую сторону и включать в себя Ригу, Лондон и Брюссель), отелей, пляжей, клубов, ну и без фоток не обойдется, конечно.
чеж раньше то статейку не вывесили )
как раз пару месяцев назад был в Барселоне и искал где подешевле и повеселее остановиться на недельку можно.
через месяц в планах Канары (мб Ланцаротте? хотя с городом ещё не определился), по поводу них ничего нет ?:)
вид с крыши на пласа каталонья или я путаю?
почему и нет..
Там мало хостелов, зато много дешевых бунгало и отелей, я заказал на Playa Blanca бунгало на двоих на неделю стоит 228 евро, и это не самый чип еще, цены начинаются от 150 примерно.)
Вообще я почитал про Лансароте, там, хоть и пишут, что есть развлечения для всех, но, как мне кажется, преобладает пенсионерский и семейный отдых британцев, немцев и бельгийцев с примкнувшими голландцами. Anyway, билеты куплены, едем вчетвером, думаю, что не пожалею ни разу. Когда вы, кстати, планируете Канары?
в брюсселе ага. вы какой из имеете в виду? централь или зюйд? хотя они оба не очень алё...
мне тоже перед поездкой все советовали купить барселона кард, но прикинув её истиную полезность, в соотношении с ценой, я решил что мне она далеко не необходима. покупать карту ради карты, смысла не имеет, если вы не собираетесь по 8 часов в день проводить в музеях.
от себя настоятельно рекомендую взять экскурсию по городу, в этих двухэтажных автобусах, что ходят ежедневно с пласа каталония.