Катя Никитина
На сайте с 17 ноября 2014
Вопрос из серии: "Перестали ли вы пить коньяк по утрам?"
"Вы постоянно просите дать денег" - это лично ко мне обращение, на вы, или куда-то в воздух?
Я в прошлом году собирала деньги на благотворительность (и бежала марафон, 42 км). Себе ни копейки с этого, естественно, не брала. В этом году - так же не беря себе ни копейки - я выпускаю журнал для читателей. Да, своих денег на издание журнала у меня нет. Но если читателю он не нужен, то его бы не поддержали.
А за кого еще из "членов" я вам должна отчитаться?
О боже. Наша юность :)
Комментарии поразительны.
Люди просто делятся своим опытом, никого ни к чему не призывают и насильно билеты в один конец не впаривают. А в комментариях: да как посмели! да как могли! предатели! неудачники! Еще и чужих детей воспитывать учат.
Слушайте, матерал не о том, что "пора валить", а о том, как и почему люди на это решаются. Или большинство действительно считают, что хотеть жить за границей - стыдно и неблагородно? А значит, ату их - тех, кто решился?
Здравствуйте, Екатерина.
Никто здесь никого не осуждает. Здесь люди высказывают вслух свое мнение. Одна из целей данной статьи (как и любой другой, где есть графа "комментарии") написать свою рецензию. Многие люди это добросовестно сделали, основываясь на своем опыте, логики, знаний. Если истории людей из статьи стали гласными, то данные люди должны отдавать отчет в том, что подвергнутся как критики, так и восхищению.
Поэтому Вашу миротворческую (адвокатскую) миссию считаю отчасти неуместной. Здесь нет ни правильного ответа, ни неправельного. Только сугубо личная точка зрения.
Вы не совсем правильно оценили комменты.Многие из комментаторов знают,о чём пишут,т.к. сами пожили-поработали в перечисленных выше странах. Восторг людей впервые уехавших за пределы родины-понятен.Но статья в черезчур розовых тонах. Больше всего смеялась по поводу Лондона.Если вы золотая молодёжь- то ок,но простым смертным там выжить тяжеловато.Одна аренда чего стоит.Не Москва,конечно,но если вы будете получать какую-то 1200-1500фунтиков,то жить вам придётся на окраине в коммуналке с туалетом на 10 человек и платить за столь сомнительное удовольствие треть зарплаты.Уровень преступности оч высокий и.т.д Хорошо,если вы работаете в международной компании и знаете язык(хотя бы английский),как девушка из Вены.Или уезжаете по приглашению.Или работаете через и-нет.Даже имея оч хорошее образование может оказаться,что оно не котируется в данной стране и придётся приложить немало усилий,чтобы вы смогли работать по специальности.Вообщем,каждый выбирает свой путь,но не надо заблуждаться,читая столь восторженные отзывы пары-тройки недавно уехавших.Хорошо там,где нас нет;)
Ну слушайте, я тоже знаю, о чем пишу, так как, во-первых, сама живу 6 лет в Англии и знаю ооооочень много переехавших. И выживаю тут сама, на лично заработанные от фриланса деньги :) Так что не надо, правда. Тут дорого, но в Москве в бытовом смысле было бы точно не лучше. Так что мне кажется, это вы сейчас не понимаете, о чем говорите.
И кстати, написать именно про недавно уехавших, их ощущения от первых месяцев - это и была цель материала. Старые иммигранты - это всегда немного другая история.
Вы как-то подозрительно агрессивно настроены для человека,у которого жизнь за пределами родины удачно сложилась:) Не надо что? И что,простите,я не понимаю? Тем более,что вы,пройдя школу жизни эмигранта,знаете,что далеко не всё то золото,что блестит и сколько разочарованных людей возвращалось на родину после восторженных отзывов,подобных вышеописанным.Я работала в соц.службе и помогала вернуться на родину тем,кто погнался за *голливудской мечтой*,но не сложилось.Не у всех хватает серого вещества адекватно оценить свои возможности
И кстати, если кто-то думает, что "просить денег" - это легко, и мы так делаем просто от лени, то хочу разубедить. Любая кампания по сбору средств (в пользу благотворительности, спасения жизней и памятников, на поддержку идей) - это всегда нереальный челлендж. И иногда еще подобные упреки. Поэтому к любой кампании (краудфандинговой особенно) ты должен подходить как к серьезному рабочему проекту - обдуманно, взвешенно и, главное, с верой в идею. То есть это еще один полноценный рабочий процесс. А не просто - мы написали: "дайте денег", - и все дают.