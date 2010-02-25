Пётр Слышко
На сайте с 31 октября 2007
а где практическая информация?
куда сходить, с кем пообщаться, что сколько стоит? ну и так далее.
а так какой-то тема лебедев получается (хотя интересно всё равно и фотки хорошие – спасибо!)
Короче, статья про Русски Бит реальная… вот мы тут с пацанами подготовили тоже подборку материалов, правда там с грамматикой херово, но зато от чистого, как говорила моя бабка, сердца. Ценим на http://russkibeat.com → Russki Whizdom (словарь народных мудростей, типа)
могу помочь с практической инфой если соберетесь:)
а не обязан)
что за стереотип такой: дай карту города и наметь точки)))) я город иначе воспринимаю – атмосферно. поэтому и сам в крты не смотрю и другим не советую. лучше всего «открывать» города и «изобретать» велосипеды, складывая свое ощущение.
зы. Про Тему Лебедева приму как комплимент)))
ну извини. у меня после просмотра поста ощущений не возникло, поэтому я его воспринял больше как такую путевую заметку, нежели чем work of art.
это мой бойфренд