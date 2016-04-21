Alex Amyotov
На сайте с 22 сентября 2007
BlaBlaCar на удивление хорошо работает с начала лета
14 из 20 хотя 10 лет езжу по Москве за рулем
Природные вина (они же Vin Naturel) ведут себя часто непредсказуемо и могут оказаться как прекрасными так и мощно пахнуть прелыми носками.
LG - хорошие недорогие и надежные
Можно написать в ЦОДД и в ГИБДД чтоб приняли другую схему парковки на улице. Мы так с соседями делали.
Очень интересная статья. )
Был журналистом в молодежной областной газете в 14 лет. )
А теперь издатель The-Village.
Я такую же штуку придумал в июне. Но делать было лень и некогда. )))
А что за фотограф в пожарной каске там бегал?
Поднялся, чо
Инспектор ГИБДД мне сказал, что если бы было расширение (карман) на дороге, тогда можно было бы ставить в него перпендикулярно. У вас получилось?
Они пока еще обсуждают. Но в целом вроде не против.
Всё верно. Сосноли и расчитаны на среднестатистического обывателя и домохозяек, поэтому и игр там практически нет, "press X to win" и мыльное кинцо.
А я не люблю сложные игры. Мне в жизни хватает и с приставкой хочется отдохнуть просто.