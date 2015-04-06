Светлана Хомич
На сайте с 26 марта 2015
На счет того, что удешевляю - ценный комментарий - да, вполне возможно. Но цель моя сейчас была начать с чего то, и я очертила те сферы в которых я могу хорошо выполнять обязанности, и имею больше знаний нежели в других сферах.
Вот на счет гражданства не соглашусь - это причина. Были компании которые сразу же отвечали, что иностранцев не берут.
А на счет четверки - спасибо большое, буду иметь ввиду. Я бывала на ярмарках карьер, где они присутсвовали, но на чисто их мероприятиях не бывала, нужно помониторить :)
Может лучше собственные знания и навыки? :)
И на собеседованиях акцентируйте внимание именно на этом опыте ;)
Не скромничайте, не нервничайте и улыбайтесь :)
Мы, рекрутеры, это любим.
Вы молодец, 2 месяца - это не срок и не приговор.
Это её собственные знания и навыки о которых она почему-то скромно умалчивает ;)
Какие прекрасные кейсы, о которых нет ни слова в профиле linkedin :) Там есть возможность заполнить summary.
иногда наличие выбора для рекрутера тоже то еще испытание. К сожалению, этот процесс на этапе hr выглядит как выбор щенков в магазине.) И для того, чтобы на тебя "запали", нужно привлекать внимание. Это потом нужно уже знаниями поражать руководителей.
Также, надо сразу выбрать, будете вы саппортом или профессиональным стаффом. Разница лишь в том, что у первых есть потолок, как зп, так и карьеры, а у вторых нет. Но надо сразу заявлять себя на профи стафф, никаких тут уже ассистентов отдела быть не может.
Я игралась в игры про саппорт,когда нужна была подработка во время учебы. Этот опыт я даже никогда не писала в своем резюме. Как только стало ясно, что пора работать, я долго и методично выбирала, готовилась к интервью и тестам в интересовавших меня компаниях, участвовала во всех возможных мероприятиях, знакомилась с людьми и вполне успешно попадала туда, куда планировала в самом начале.
Александра, упустила :)
Спасибо, исправлюсь.
А у меня есть удачные примеры переходов от ассистента отделов в штат. Более того, девушки секретари с ресепшна - тоже переводились. Особенно у крупных международных такое практикуется.
А потом у должности ассистента есть разные понятия - для кого-то это просто девушка/мальчик на бумажках, а для кого-то стартовая позиция.
это все было в графе о себе? О.о
Я бы написала это все чуть не в опыт работы. Особенно если это не чисто учебные проекты, а действительная кооперация с компаниями.
А в графу о себе пойдут "танцую, пою, вышиваю крестиком" :)
у меня они тоже есть:)
есть как саппорт отдела -> hr и выше, так и саппорт отдела -> проф стафф, просто, мое мнение, что это несколько оттягивает время профроста.
у меня в отделе - ассистентки волшебные все, они трудяги и молодцы, но ассистентом они тоже долго не будут, т.к. это скучно, потолок в развитии и много наглых физиономий профстафа:)))
я не вижу смысла в том, что, если человек метит в одни цели, начинать так витиевато. Но я опять же говорю с позиции человека, который работает в четверке)
А, ну четверка. Там специфика другая.
В тот же маркетинг без опыта влезть гораздо труднее.
Светлана, подскажите, высылая резюме как отклик на вакансию добавляете ли вы сопроводительное письмо, аргументируя ваши разносторонние интересы?
HRы такие письма читать, конечно, не очень любят и часто воспринимают их как оправдания, но еще больше они не любят молодых и амбициозных без какой-либо аргументации (и не всегда аргумент для вас=аргументу для HR и его руководства).
Как совет - рекомендую обратить внимание на оформление резюме сотрудников Big4. У них весьма качественные профили по наполненности в Линке. Так вы сможете более выгодно себя преподнести.
Татьяна, спасибо огромное!
Мне кажется, что благодаря хорошим людям здесь, я соберу много ценных советов и таки "продам себя" :)