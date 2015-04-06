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Светлана Хомич

На сайте с 26 марта 2015

Комментарии29
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Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Татьяна, спасибо огромное!

Мне кажется, что благодаря хорошим людям здесь, я соберу много ценных советов и таки "продам себя" :)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

На счет того, что удешевляю - ценный комментарий - да, вполне возможно. Но цель моя сейчас была начать с чего то, и я очертила те сферы в которых я могу хорошо выполнять обязанности, и имею больше знаний нежели в других сферах.

Вот на счет гражданства не соглашусь - это причина. Были компании которые сразу же отвечали, что иностранцев не берут. 

А на счет четверки -  спасибо большое, буду иметь ввиду.  Я бывала на ярмарках карьер, где они присутсвовали, но на чисто их мероприятиях не бывала, нужно помониторить :)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Может лучше собственные знания и навыки? :)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

И на собеседованиях акцентируйте внимание именно на этом опыте ;)
Не скромничайте, не нервничайте и улыбайтесь :)
Мы, рекрутеры, это любим.

Вы молодец, 2 месяца - это не срок и не приговор.  

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Это её собственные знания и навыки о которых она почему-то скромно умалчивает ;)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Какие прекрасные кейсы, о которых нет ни слова в профиле linkedin :) Там есть возможность заполнить summary.

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

иногда наличие выбора для рекрутера тоже то еще испытание. К сожалению, этот процесс на этапе hr выглядит как выбор щенков в магазине.) И для того, чтобы на тебя "запали", нужно привлекать внимание.  Это потом нужно уже знаниями поражать руководителей.

Также, надо сразу выбрать, будете вы саппортом или профессиональным стаффом. Разница лишь в том, что у первых есть потолок, как зп, так и карьеры, а у вторых нет. Но надо сразу заявлять себя на профи стафф, никаких тут уже ассистентов отдела быть не может.

Я игралась в игры про саппорт,когда нужна была подработка во время учебы. Этот опыт я даже никогда не писала в своем резюме. Как только стало ясно, что пора работать, я долго и методично выбирала, готовилась к интервью и тестам в интересовавших меня компаниях, участвовала во всех возможных мероприятиях, знакомилась с людьми и вполне успешно попадала туда, куда планировала в самом начале.

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Александра, упустила :)

Спасибо, исправлюсь.

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Может ;)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

А у меня есть удачные примеры переходов от ассистента отделов в штат. Более того, девушки секретари с ресепшна - тоже переводились. Особенно у крупных международных такое практикуется. 

А потом у должности ассистента есть разные понятия - для кого-то это просто девушка/мальчик на бумажках, а для кого-то стартовая позиция. 

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

это все было в графе о себе? О.о

Я бы написала это все чуть не в опыт работы. Особенно если это не чисто учебные проекты, а действительная кооперация с компаниями. 

А в графу о себе пойдут "танцую, пою, вышиваю крестиком" :)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

 у меня они тоже есть:)

есть как саппорт отдела -> hr  и выше, так и саппорт отдела -> проф стафф, просто, мое мнение, что это несколько оттягивает время профроста.

у меня в отделе -  ассистентки волшебные все, они трудяги и молодцы, но ассистентом они тоже долго не будут, т.к. это скучно, потолок в развитии и много наглых физиономий профстафа:)))

я не вижу смысла в том, что, если человек метит в одни цели, начинать так витиевато. Но я опять же говорю с позиции человека, который работает в четверке)

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

А, ну четверка. Там специфика другая. 

В тот же маркетинг без опыта влезть гораздо труднее. 

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Светлана, подскажите, высылая резюме как отклик на вакансию добавляете ли вы сопроводительное письмо, аргументируя ваши разносторонние интересы?

HRы такие письма читать, конечно, не очень любят и часто воспринимают их как оправдания, но еще больше они не любят молодых и амбициозных без какой-либо аргументации (и не всегда аргумент для вас=аргументу для HR и его руководства).

Воронка непродаж: История одной попытки найти работу

Как совет - рекомендую обратить внимание на оформление резюме сотрудников Big4. У них весьма качественные профили по наполненности в Линке. Так вы сможете более выгодно себя преподнести.