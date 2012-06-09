вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии60Темы1Посты65
Коротко0
С

Светлана Ефремова

На сайте с 22 апреля 2008

Комментарии60Темы1Посты65
Коротко0
Швея в ателье или дома)

Дада, меня тоже очень интересует этот вопрос! 

Уже завтра

Париж

Новости ресторанов: Открытия, переезды, новое меню и планы

интересно и полезно! спасибо за работу! новости Delicatessen звучат очень аппетитно - надо ехать) а у новоф Кофемании на картинке очень холодный интерьер!

Banana pie

я делаю все в точности с рецептом!

Безе

Маша, как всегда любуюсь твоими фотографиями! как же это вдохновляет♡

Комплексное число: 11.11.11 в Москве

а меня интересуют макбуки за 10 тыс. это шутка??

Квартира недели (Киев)

на фотокарточках смотрится красиво, но жить, мне кажется, в такой холодно. может быть зелени или чего-то из дерева не хватает

http://cookinglooking.blogspot.com/

Обязательный тарт

точнее нет, не исправила, не вижу, как это сделать, к сожалению(

Обязательный тарт

спасибо за добрые слова!) не сомневайтесь - готовьте!

Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком

класс!! очень люблю тимьян, обязательно попробую!

Комплексное число: 11.11.11 в Москве

Цены на макбуки снизят "на 10 тысяч" , а не "до 10 тысяч". Предложение будет действовать только сегодня во всех магазинах Re:Store.

Загрузить ещё