Светлана Ефремова
На сайте с 22 апреля 2008
Париж
интересно и полезно! спасибо за работу! новости Delicatessen звучат очень аппетитно - надо ехать) а у новоф Кофемании на картинке очень холодный интерьер!
я делаю все в точности с рецептом!
Маша, как всегда любуюсь твоими фотографиями! как же это вдохновляет♡
а меня интересуют макбуки за 10 тыс. это шутка??
на фотокарточках смотрится красиво, но жить, мне кажется, в такой холодно. может быть зелени или чего-то из дерева не хватает
точнее нет, не исправила, не вижу, как это сделать, к сожалению(
спасибо за добрые слова!) не сомневайтесь - готовьте!
класс!! очень люблю тимьян, обязательно попробую!
Цены на макбуки снизят "на 10 тысяч" , а не "до 10 тысяч". Предложение будет действовать только сегодня во всех магазинах Re:Store.
Дада, меня тоже очень интересует этот вопрос!