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Denis

На сайте с 22 апреля 2008

Комментарии4
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Посты1
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Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них

вкусный пост, спасибо огромное ….

Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой

хотелось бы что-то из режима – как набрать вес …

да и у Авокадо есть намного больше рецептов в которых он вкуснее, чем диетичнее =))) …

так иначе + за кулиинарию =)

Леденцы из муравьев

мда уж …

бедные бабушки … это значит подходит внучка и клянчит, ну бабуль, ну купи мне ЩупаЩупс в 24 карата =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой

Не поделитесь своими любимыми рецептами с авокадо?

Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой

коктейль из банана с молоком, а также орехи – отправляются как раз в категорию набора веса.

ну и если, действительно, стоит проблема набрать вес, это значит, что нужны тренировки. Углеводы до тренировки, белки после. Без спорта при высоком обмене набрать вес нереально.