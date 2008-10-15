Denis
На сайте с 22 апреля 2008
Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой
хотелось бы что-то из режима – как набрать вес …
да и у Авокадо есть намного больше рецептов в которых он вкуснее, чем диетичнее =))) …
так иначе + за кулиинарию =)
Леденцы из муравьев
мда уж …
бедные бабушки … это значит подходит внучка и клянчит, ну бабуль, ну купи мне ЩупаЩупс в 24 карата =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой
Не поделитесь своими любимыми рецептами с авокадо?
Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой
коктейль из банана с молоком, а также орехи – отправляются как раз в категорию набора веса.
ну и если, действительно, стоит проблема набрать вес, это значит, что нужны тренировки. Углеводы до тренировки, белки после. Без спорта при высоком обмене набрать вес нереально.
вкусный пост, спасибо огромное ….