S. Anisimova
На сайте с 23 апреля 2008
такое впечатление что в ИТАР-ТАССе работают несостоявшиеся литераторы
о ну теперь бибирево и бутово будет приезжать на пушкинскую не только попить пива, но и приодеться. еще хуже европейского местечко будет..
по данным того же кинопоиска за уик-энд 21-24 января кассовые сборы "Наша Russia: Яйца судьбы" в 2,5 раза превышают кассовые сборы "Аватара".
Это я так понимаю и есть "широта российского зрителя". Остается тешить надежду, что у нас когда-нибудь все будет вовремя и широта зрителя изменит свои устремления и пропорции.
ересь - данные неподтвержденные
вам то что? сидите в камергере и попивайте свой апельсиновый фреш
Плюс,Вам!
Эскизы были согласованы с Комитетом по молодежной политике МЖД - не проваславно!!! Бомберы Германии,Британии,Америки вообще бы не поняли такой гнелой акции!!!
ПЫСЫ Тру райтеры в фильме "Состав" советую для просмотра!
"20 художников студии SABOTAGE, прославившейся тем, что к 65-летию Победы они расписали под граффити фюзеляж целого самолета"
эти ребята видимо все теперь будут разрисовывать, якобы увлечения молодежи направлены на процветание города