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SA

S. Anisimova

На сайте с 23 апреля 2008

Комментарии5
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РЖД легализовала граффити

"20 художников студии SABOTAGE, прославившейся тем, что к 65-летию Победы они расписали под граффити фюзеляж целого самолета"
эти ребята видимо все теперь будут разрисовывать, якобы увлечения молодежи направлены на процветание города

В Москву прибывают ветер, грозы и град

такое впечатление что в ИТАР-ТАССе работают несостоявшиеся литераторы

Под Пушкинской площадью построят город

о ну теперь бибирево и бутово будет приезжать на пушкинскую не только попить пива, но и приодеться. еще хуже европейского местечко будет..

«Чудовищ» прокатили

по данным того же кинопоиска за уик-энд 21-24 января кассовые сборы "Наша Russia: Яйца судьбы" в 2,5 раза превышают кассовые сборы "Аватара".
Это я так понимаю и есть "широта российского зрителя". Остается тешить надежду, что у нас когда-нибудь все будет вовремя и широта зрителя изменит свои устремления и пропорции.

«Чудовищ» прокатили

ересь - данные неподтвержденные

«Чудовищ» прокатили

http://www.kinopoisk.ru/level/42/weekend/2010-01-21/type/rus/cur/RUB/

«Чудовищ» прокатили

http://corpuscula.blogspot.com/2010/01/blog-post_6371.html

Под Пушкинской площадью построят город

вам то что? сидите в камергере и попивайте свой апельсиновый фреш

РЖД легализовала граффити

Плюс,Вам!

Эскизы были согласованы с Комитетом по молодежной политике МЖД - не проваславно!!! Бомберы Германии,Британии,Америки вообще бы не поняли такой гнелой акции!!!
ПЫСЫ Тру райтеры в фильме "Состав" советую для просмотра!