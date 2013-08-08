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ЦБ

Царевна Будур

На сайте с 25 апреля 2008

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Есть вопрос: «Куда деваются остатки еды в ресторанах?»

Питерская "Пекарня Мишеля" вечером покупателям раздает к покупками выпечку/багеты, которая завтра уже потеряет товарный вид)

Вопрос интересный, а ответы, увы, не исчерпывающие

Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников

Думали без тети Вали будет скучнее, ан нет. Твиттер Полтавченко тот еще праздник%)

Сырные шарики

отлично вообще!)
я не опускала в масло,а жарила в глубокой сковородке,наполовину шарики были в масле,и переворачивала
форма конечно больше на наггетсы смахивает,но вкуусс ооу ее)
спасибо за рецепт!

Фаршированная груша

фаршированная

Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!

оооо!вот,что я сделаю,когда закончу отмечать 2010йййй

Lorraine Mondial Air Ballons. France, Chambley

надеюсь "сгореть в аду"-неудачная метафора

Соляночка))

Обожаю солянку
Правда вкуснее папиной, ничего не будет ;))

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

ага
по городу уже висят плакаты :)
2го августа на дворцовой

THE BEST JOB IN THE WORLD

я бы не только черепах покормила!

Леонид Алексеев

хороший пост)

Соляночка))
комментарий удалён
Соляночка))

а у меня папа бутерброды готовит

Lorraine Mondial Air Ballons. France, Chambley

да и "вопиющее" - явно не то слово