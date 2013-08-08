Царевна Будур
На сайте с 25 апреля 2008
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников
Думали без тети Вали будет скучнее, ан нет. Твиттер Полтавченко тот еще праздник%)
Сырные шарики
отлично вообще!)
отлично вообще!)
я не опускала в масло,а жарила в глубокой сковородке,наполовину шарики были в масле,и переворачивала
форма конечно больше на наггетсы смахивает,но вкуусс ооу ее)
спасибо за рецепт!
Фаршированная груша
фаршированная
Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!
оооо!вот,что я сделаю,когда закончу отмечать 2010йййй
Lorraine Mondial Air Ballons. France, Chambley
надеюсь "сгореть в аду"-неудачная метафора
Соляночка))
Обожаю солянку
Обожаю солянку
Правда вкуснее папиной, ничего не будет ;))
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
ага
ага
по городу уже висят плакаты :)
2го августа на дворцовой
THE BEST JOB IN THE WORLD
я бы не только черепах покормила!
Леонид Алексеев
хороший пост)
Соляночка))
комментарий удалён
Соляночка))
а у меня папа бутерброды готовит
Lorraine Mondial Air Ballons. France, Chambley
да и "вопиющее" - явно не то слово
Питерская "Пекарня Мишеля" вечером покупателям раздает к покупками выпечку/багеты, которая завтра уже потеряет товарный вид)
Вопрос интересный, а ответы, увы, не исчерпывающие