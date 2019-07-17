Мобильный оператор Yota, который недавно представил новую линейку тарифов для смартфонов, теперь обновил условия и для планшетов. Главная особенность новой линейки — возможность безлимитного интернета. Стоимость безлимита в Нижнем Новгороде составит 300 рублей.

Александр Капралов директор направления «Планшет-Модем» Мы приняли такое решение, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайт. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Например, в Нижнем Новгороде стоимость безлимита составит 300 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге 550 рублей, а на Камчатке — 700 рублей в месяц.

Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yota для планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитные приложения.

