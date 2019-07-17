Yota обновила линейку для планшета — теперь там есть безлимит
Мобильный оператор Yota, который недавно представил новую линейку тарифов для смартфонов, теперь обновил условия и для планшетов. Главная особенность новой линейки — возможность безлимитного интернета. Стоимость безлимита в Нижнем Новгороде составит 300 рублей.
Александр Капралов
директор направления «Планшет-Модем»
Мы приняли такое решение, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайт. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Например, в Нижнем Новгороде стоимость безлимита составит 300 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге 550 рублей, а на Камчатке — 700 рублей в месяц.
Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yota для планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитные приложения.
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Yota обновила линейку для планшета —
Теперь там есть безлимит
Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года