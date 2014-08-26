Про БДСМ

— Если говорить о практиках сексуальной жизни, то как быть с БДСМ? Это норма или не совсем?

— Это очень интересный и нелёгкий вопрос, потому что БДСМ нередко содержит насилие. У людей могут быть разные сексуальные интересы: кто-то хочет подчиняться, кто-то — доминировать, кто-то — чередовать и то и другое. Но если говорить о насилии, то даже спортивные игры, такие как хоккей и бокс, содержат насилие, но когда это происходит на спортивной арене как некий условный акт, как ролевая игра, то ни у кого вопросов не возникает. Хотя если говорить о садомазохистских проявлениях БДСМ, то там сложнее определить, где пролегает граница между нормой и не нормой. Но опять же БДСМ — это довольно закрытая тусовка, ни для кого это проблемой не является, они знают, что делают. Если спросить просто людей на улице в Швеции, что они думают о БДСМ, большинство наверняка скажут, что это странно и непонятно.

ЕВГЕНИЙ КУЛЬГАВЧУК «Если женщина надевает чулки и мужчина шлёпает её по попе, а потом у них яркий секс, то это всё в пределах нормы. Это парафилические элементы. Но если она, например, забыла чулки, и мужчина уже ничего без этого не может, с этим надо разбираться. Это уже парафилические тенденции. Ну а если бить гораздо важнее, чем любить, это уже истинные парафилии. Конечно, стоит отметить, что норма бывает как индивидуальная, так и парная».

— Что вы думаете о полигамии и моногамии?

— Людям решать, сколько партнёров — одного или больше — они считают приемлемым для себя. Но есть распространённое и поддерживаемое единогласно обществом мнение, что нужно быть моногамным и честным по отношению к партнёру. В плане сексуального образования мы не диктуем людям, как им жить, с кем и так далее. Но, разумеется, эти вещи обсуждаются. Если подростков спросить, что считается изменой, они скажут, что даже поцелуй — уже нечестно по отношению к партнёру. Но если говорить о том, допустим ли секс до брака, то многие в Швеции не женятся вообще. Так что секс до брака был точно у многих. Здесь важно не то, что признавать правильной точкой зрения, а то, как вы относитесь к другим людям, как заботитесь о себе и своём сексуальном здоровье. Если вы считаете, что у вас должен быть один партнёр на всю жизнь — это только вам решать, а не кому-то другому. И вот поэтому трудно сказать, что норма, а что нет. Взаимность — вот что важно.