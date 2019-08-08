Каждый день мы совершаем много действий просто по привычке — не разбираясь в вопросе, а просто считая, что это нормально или даже правильно. Тем временем эти решения могут значительно сокращать ваш бюджет. Вместе с Yota мы составили тест о том, являетесь ли вы заложником стереотипов, ведущих к лишним расходам.