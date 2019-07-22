СпецпроектыЭкскурсия: Что происходит за дверью операционной
Как выглядит аппарат для лазерной коррекции зрения, и зачем пациентам эспандеры
Хотя лазерная коррекция зрения считается несложной операцией, призванной избавить человека от очков и контактных линз, все же обычно перед входом в операционную пациенты волнуются: это естественно. Волнение связано прежде всего с неизвестностью: конечно, доктор подробно рассказывает, что будет происходить во время операции, но спокойнее все заранее увидеть своими глазами.
Заведующий хирургическим отделением глазной клиники «МедСтандарт», рефракционный хирург Дмитрий Зайцев провел для нас экскурсию в операционную и рассказал, зачем нужны два разных лазера, и что будет, если пациент схватится за край операционного стола.
Точная диагностика
Все начинается с предоперационной диагностики. Она отличается от первичного обследования всех пациентов, которые к нам приходят, тем, что здесь мы более внимательно смотрим на роговицу, определяем все ее особенности. Диагностические приборы связаны с лазерами в операционной в локальную сеть, и все данные, которые мы получаем при диагностике, автоматически поступают в программу операционного оборудования, что позволяет исключить ошибки при переносе данных и дает возможность в ходе самой операции быстро получать нужную информацию и корректировать необходимые параметры.
Перед операцией
Прежде чем пациент отправится в операционную рефракционной хирургии, его готовят к процедуре. Переодеваться полностью не нужно, достаточно снять верхнюю одежду и уличную обувь: надевается специальный халат, также понадобятся шапочка и бахилы — все это позволяет сохранить стерильность операционной. Затем медсестра наносит на кожу вокруг глаз дезинфицирующий раствор, а анестезиолог дает обезболивающее: анестезию обеспечивает современное эффективное средство в виде капель для глаз — и никаких неприятных уколов. Если потребуется, во время операции мы дадим дополнительную дозу анестезии.
В операционной
В операционной мы встречаем пациента и обязательно уточняем имя и другие данные, чтобы убедиться в правильной идентификации пациента и исключить ошибки. Все расчеты готовы заранее: операционное оборудование составляет единый комплекс с диагностическими аппаратами, и план операции к моменту ее начала подробно проработан хирургом. Это обеспечивает высочайшую точность всех хирургических манипуляций.
Спокойствие и уверенность
Пациенту помогают расположиться на операционном столе. Лицо закрывают стерильной салфеткой с доступом к операционному полю, а в руки дают два мягких резиновых эспандера: хотя операция проходит безболезненно, обычно люди волнуются, а мягкие приятные предметы в руках помогают отвлечься. Успокаивает и постоянный контакт с хирургом: я подробно рассказываю, что сейчас буду делать, и какие могут быть ощущения при каждой манипуляции. Очень важно, чтобы пациент мог со мной общаться, поэтому мы не рекомендуем принимать сильные успокаивающие средства перед операцией.
Наша операционная команда — это хирург, операционная медсестра, медбрат и специалист, обеспечивающий работу высокотехнологичного оборудования. У каждого своя зона ответственности, и пациент может быть уверен, что находится в надежных руках.
В надежных руках
В клинике «МедСтандарт» мы выполняем лазерную коррекцию зрения по технологии LASIK*, которая считается передовой в мире. Запатентованная 30 лет назад, она признана самой эффективной, максимально щадящей и надежной, когда речь идет об устранении патологий рефракции. Луч лазера изменяет кривизну роговицы, чтобы изображение попадало точно на сетчатку глаза, что позволяет сделать зрение идеальным. Также мы используем появившуюся позже технологию FemtoOptiLASIK**, которая сделала лазерную коррекцию доступной даже для пациентов с тонкой либо нестандартной роговицей.
Передовая технология
В операционной установлены два лазера, каждый из которых выполняет свой этап операции. Операционный стол «подъезжает» сначала к одному, затем к другому аппарату. Первый лазер формирует роговичный лоскут по заранее составленному индивидуальному плану, причем для этого ему достаточно всего шести секунд. Раньше это делали с помощью одноразового лезвия, теперь же лазер позволяет достичь идеальной точности по толщине и диаметру. На втором аппарате проводится коррекция — придание роговице глаза нужной формы. В общей сложности лазер работает 10-25 секунд, но при больших диоптриях возможно воздействие луча до минуты. Поэтому важно, чтобы лазер был максимально быстрым (например, WaveLight*** EX500, установленный в операционной «МедСтандарта» — самый быстрый в мире). Скорость процедуры помогает нам снизить уровень стресса у пациента.
Быстро и безболезненно
Лазерное оборудование исключительно надежно и обладает несколькими степенями защиты. Лазер не включится, если пациент не готов к процедуре: двигает головой, шевелит глазами. Также лазер моментально отключается при сигнале датчиков, если пациент, например, от волнения возьмется руками за край операционного стола. Если это происходит, мы просто помогаем снять волнение, даем время успокоиться и продолжаем операцию. В моей практике не было ни одного случая, чтобы пациент отказался продолжать операцию из-за волнения или неприятных ощущений.
Случайности исключены
Как паззл
Технология LASIK считается максимально комфортной, потому что операция занимает минимум времени и проходит безболезненно, пациент чувствует только прикосновения. Также этот метод позволяет свести к минимуму все возможные послеоперационные осложнения. Точность лазера такова, что лоскут, который мы формируем, встает на свое место, как паззл. А это значит, что он точно никуда не сместится сам. Поэтому мы подробно рассказываем пациенту, как проходит послеоперационный период и что нужно для успешного восстановления.
Новое зрение
После операции мы еще раз смотрим состояние глаза при помощи специальных приборов. Важно убедиться, что лоскут правильно расположен, не смещен и, самое главное, что под него ничего не попало: иногда, когда пациент начинает моргать или непроизвольно тереть глаза, под лоскутом может оказаться ресница. Убедившись, что все хорошо, мы просим пациента надеть темные очки (их нужно носить в течение суток), еще раз инструктируем, выдаем послеоперационную памятку и отпускаем отдыхать домой. Пару часов у пациента может быть ощущение песка в глазах, светобоязнь и слезотечение, но он уже видит значительно более чётко. На следующий день наши пациенты могут выходить на работу и возвращаться к своей обычной жизни.
Материал подготовлен при поддержке
*Ласик, **Фемто Опти Ласик, ***Вэйв Лайт,
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