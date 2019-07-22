Хотя лазерная коррекция зрения считается несложной операцией, призванной избавить человека от очков и контактных линз, все же обычно перед входом в операционную пациенты волнуются: это естественно. Волнение связано прежде всего с неизвестностью: конечно, доктор подробно рассказывает, что будет происходить во время операции, но спокойнее все заранее увидеть своими глазами.

Заведующий хирургическим отделением глазной клиники «МедСтандарт», рефракционный хирург Дмитрий Зайцев провел для нас экскурсию в операционную и рассказал, зачем нужны два разных лазера, и что будет, если пациент схватится за край операционного стола.