Японская компания FUJIFILM объявляет о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи.

Главным отличием от всех моделей камер моментальной печати является возможность воспроизвести звук. Кроме того, новинку Instax mini LiPlay можно использовать как принтер, выбрав любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправив ее на печать.

Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии кнопки спуска затвора. Он определит яркость пространства и настроит оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получатся четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции remote shooting, поиграть с настроением фотоснимка с помощью фильтров, а также превратить фотокарточку в настоящий фотошедевр с помощью 30 ярких рамок внутри камеры.

Для удобства пользователей на боковой панели камеры есть три кнопки, на которые можно запрограммировать любимые рамки, чтобы они всегда оставались под рукой.

Шесть фактов о новинке Самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 граммов, для сравнения: Instax mini 9 весит 355 граммов). Уникальная функция — печатать фотокарточку со звуком (звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона). Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку). Возможность использовать камеру как принтер и печатать фотографии со смартфона с помощью Bluetooth. Новинка выйдет в трех стильных цветах: элегантный черный, розовое золото, белый мрамор. Доступная цена — 12 990 рублей.