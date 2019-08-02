СпецпроектыКино под вечерним небом, лекции, виртуальная реальность: Зачем идти в Онлайн-парк в Екатеринбурге
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До 31 августа около «Меги» будет работать Онлайн-парк от Tele2. Оператор создал уютное, современное и вдохновляющее пространство: кто-то зайдет сюда поработать и выпить кофе, другие приедут, чтобы по-новому провести время с семьей и друзьями. В совместном материале с Tele2 рассказываем, зачем туда стоит заглянуть.
Онлайн-парк работает каждый день, кроме понедельников, с 14:00 до 21:00. Все сервисы и мероприятия бесплатны. Смотрите расписание на сайте проекта.
1
Посмотреть атмосферные фильмы на большом экране
Теперь и в Екатеринбурге появился кинотеатр на американский манер под открытым небом, где каждый день показывают фильмы на любой вкус и угощают попкорном. Например, 11 августа покажут атмосферное «Королевство полной луны» Уэса Андерсона о первой любви, а 13 августа — оскароносный «Лунный свет» о мужском поиске себя. Также в Онлайн-парке будут неоднократно крутить лучшие короткометражки молодых режиссеров с Фестиваля уличного кино.
2
Участвовать в дискуссиях о спорте, культуре и искусстве в Екатеринбурге
Перед гостями Онлайн-парка регулярно выступают представители локальных фестивалей и инициатив. Например, на минувшей неделе организатор «Майской велопрогулки» Виталий Мельников рассуждал о настоящем и будущем велосипедной культуры в столице Урала, впереди — встречи с организаторами Ural Music Night и Stenograffia.
3
Посетить музеи России, не выезжая из Екатеринбурга
В кинотеатре Онлайн-парка также устраивают прогулки по музеям мира — такую практику уже ввели зарубежные выставочные площадки, теперь к ним присоединились и российские музеи. Гидами по столичным и петербургским выставкам стали известные телеведущие и актеры. Tele2 обещает, что благодаря скоростному 4G-интернету получится рассмотреть искусство так, как будто вы действительно находитесь в музее.
Кроме того, в Онлайн-парке от Tele2 читают лекции об искусстве и культуре с интересным видеоконтентом от института «Стрелка» и образовательного проекта Arzamas. Так, последний проведет целых три лекции «Отражение истории в 10 великих книгах всех времен». «Стрелка» поговорит о новых приемах спецэффектов в игровом и мультипликационном сторителлинге, показав на большом экране уникальные записи собственных дискуссий с художником сериала «Рик и Морти» Дугласом Олсеном и арт-директором «Звездных войн» Клэр Флеминг.
4
Погрузиться в виртуальную реальность
В парке найдется и VR-корнер. Надев очки, можно оказаться в новых местах: во Вьетнаме или в Камбодже, у извергающегося вулкана или исполинского водопада, даже в космосе или диких прериях рядом с тиграми и жирафами. Самым маленьким предложат побывать в мультиках, а ценителям культуры — в цехе психологической разгрузки на тагильском Демидовском заводе, организованном в рамках 4-й Уральской биеннале.
5
Поработать на свежем воздухе
Если у вас работа со свободным графиком и вы выбрались за покупками в середине будничного дня, но тут вас догнали правки, теперь в «Меге» можно посидеть с ноутбуком не только в кафе, но и под открытым небом. В Онлайн-парке организовали коворкинг,
где можно поработать и протестировать 4G-интернет от Tele2, а также выпить бесплатного кофе. Туда же можно заглянуть, чтобы подзарядить гаджет. В общем, приходите по поводу и без — посмотреть кино, послушать музыку, поймать Wi-Fi.
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