До 31 августа около «Меги» будет работать Онлайн-парк от Tele2. Оператор создал уютное, современное и вдохновляющее пространство: кто-то зайдет сюда поработать и выпить кофе, другие приедут, чтобы по-новому провести время с семьей и друзьями. В совместном материале с Tele2 рассказываем, зачем туда стоит заглянуть.

Онлайн-парк работает каждый день, кроме понедельников, с 14:00 до 21:00. Все сервисы и мероприятия бесплатны. Смотрите расписание на сайте проекта.